Los jugadores que podría recuperar Gustavo Costas para el clásico de Avellaneda

Racing visitará este domingo a Independiente, por la décima fecha del torneo Apertura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol, con el objetivo de revertir su flojo momento en el ámbito local. La Academia dirigida por Gustavo Costas se muestra imparable a nivel continental y, prueba de eso, son los títulos obtenidos en la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025, en la que pasó por arriba a Botafogo, el vigente campeón de la Copa Libertadores.

Sin embargo, en el Apertura el presente es totalmente diferente, ya que perdió cinco de sus últimos seis partidos y, además, tiene a varios jugadores entre algodones cuyas presencias peligran de cara al clásico de Avellaneda. Se trata de los defensores Marco Di Césare (lesión muscular grado 2 en el aductor derecho), Agustín García Basso (lesión ósea en el peroné de la pierna derecha), Santiago Sosa (esguince de rodilla derecha) y Gabriel Rojas (entorsis de tobillo izquierdo), el mediocampista Bruno Zuculini (operación de meniscos) y los delantero Luciano Vietto (lesión muscular grado 2 en semimembranoso izquierdo) y Adrián "Maravilla" Martínez (edema óseo en el platillo tibial interno).

Los jugadores de Racing que podrían volver en el clásico ante Independiente. (Foto: archivo)

De todos ellos, los que más chances tienen de jugar el domingo son Di Césare, Sosa, Rojas y Vietto, mientras que García Basso, Zuculini y Maravilla Martínez no estarían presentes en el Libertadores de América. La baja más sensible de todas es la del ex Instituto, ya que es la figura y goleador del equipo de Costas.

Por otra parte, en los próximos días llegaría la nueva incorporación de Racing, el paraguayo Richard Sánchez y, desde el cuerpo técnico, sueñan con tenerlo a disposición para que por lo menos vaya al banco de suplentes frente a Independiente, aunque tampoco hay que descartar que tenga una muy buena adaptación y ocupe el lugar de Agustín Almendra en el mediocampo.

Costas define el once para el clásico ante el Rojo.

El posible once de Racing para el clásico ante Independiente

En principio, Racing formaría con: Gabriel Arias; Marco Di Césare o Santiago Quirós, Santiago Sosa, Nazareno Colombo; Gabriel Rojas, Agustín Almendra o Richard Sánchez, Juan Nardoni; Matías, Gastón Martirena; Matías Zaracho; Maximiliano Salas y Adrián "Rocky" Balboa.