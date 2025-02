Sufre Gallardo: el jugador clave de River que podría perderse el clásico ante Independiente

River Plate no comenzó como se esperaba en la Liga Profesional. Con el espectacular mercado de pases y la buena pretemporada que realizó, apuntaba a ser protagonista y dominador en todos los frentes y ante casi todos los rivales. Sin embargo, acumula en su primeros tres partidos dos magros empates (1-1 con Platense y 0-0 con San Lorenzo) y un triunfo agónico (1-0 sobre Instituto) en los que, más allá del resultado, está mostrando una muy pálida imagen futbolística, con más falencias que virtudes.

Este sábado tendrá una oportunidad inmejorable de cambiar la cara con un nuevo clásico ante nada menos que Independiente, que está siendo el mejor equipo en este arranque de la Liga Profesional, el único con un 100% de efectividad. A 24 horas de que comience el partido, que tendrá inicio a las 22.15, se encendieron las alarmas en Núñez por un jugador clave.

Borja terminó el último entrenamiento con molestias y es duda en River. (Foto: Fotobaires)

Durante el último entrenamiento de este viernes, Miguel Ángel Borja terminó tocado. El colombiano, máximo goleador del Millonario en el 2024 y que tuvo un buen rendimiento en los amistosos de preparación, venía siendo titular en estas primeras tres fechas del campeonato. Sin embargo, sufrió un golpe en su tobillo izquierdo que pone en duda su presencia frente al Rojo.

A pesar de que aún no convirtió goles en este 2025 en encuentros oficiales, Marcelo Gallardo lo venía teniendo bien considerado y tenía en mente ponerlo nuevamente en el once inicial. Si bien aún no se sabe el grado de la dolencia, ya se comienza a considerar una alternativa en caso de que no pueda jugar. Su potencial reemplazo en la delantera sería Facundo Colidio.

Por lo tanto, el probable equipo que pararía el Muñeco en River para recibir a Independiente en el Monumental por la fecha 4 del Apertura sería: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella o Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Rodrigo Aliendro; Manuel Lanzini; Sebastián Driussi y Colidio o Borja.