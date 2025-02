Nico Paz reveló la indicación de Scaloni cuando debutó en la Selección que lo dejó “sin palabras”

En el fútbol europeo, hay futbolistas argentinos que prometen ser el futuro de la Selección. Alejandro Garnacho, Valentín Carboni y Valentín Barco son algunos de los ejemplos más destacados. Otro que también se destaca, y que ya hizo su debut con la mayor, es Nicolás Paz. El volante del Como, cedido por el Real Madrid, se ha consolidado como la gran figura del equipo dirigido por Cesc Fábregas, que, tras ascender recientemente a la Serie A, lucha ahora por evitar el descenso.

A pesar de la difícil situación del equipo, Paz es un titular indiscutido para el técnico español, lo que le da la oportunidad de ser observado por Lionel Scaloni de cara a la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas en marzo, en la que la Albiceleste se enfrentará a Uruguay en Montevideo y a Brasil en Buenos Aires.

La asistencia de Nico Paz a Messi en el 6-0 ante Bolivia

En una entrevista con el medio inglés Sky Sports, el joven de 20 años expresó su admiración por Lionel Messi y reveló una indicación que le dio Scaloni cuando debutó con la Selección argentina en la goleada por 6-0 ante Bolivia, una experiencia que lo dejó sin palabras: "Antes de entrar al campo, el entrenador me estaba explicando dónde jugaría y me dijo: ‘Juegas arriba, con Messi’. Me quedé sin palabras, pensaba que estaba soñando. Luego, poder darle un pase y que lo convirtiera en una asistencia... diría que este fue el mejor momento de mi vida", sentenció.

Por otra parte, habló sobre la foto que se sacó con el astro rosarino cuando fue convocado por Javier Mascherano a la Sub 20 donde compartió entrenamiento con su ídolo: "Esta foto con Messi... ¡‘G.O.A.T.’! Este también fue uno de los mejores momentos de mi vida, cuando tuve la oportunidad de conocer al mejor futbolista de la historia para mí. Fue muy especial porque pensé que no lo lograría, que se retiraría antes de que yo llegara a la selección, si es que alguna vez llegaba. Por eso fue el doble de emocionante poder conocerlo, ver que es un ser humano como todos, una persona increíble que ayuda mucho a los jóvenes. Fue una locura".

Nico Paz, una de las futuras promesas de la Selección.

"Es increíble. Para mí fue una gran emoción. Muchas veces nos sentábamos juntos, hablamos mucho: me preguntaba cómo era Fábregas como entrenador, porque son grandes amigos. Fue hermoso conocerlo", concluyó.