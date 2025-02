Lionel Scaloni, íntimo: su lugar en el mundo, su relación con Newell's y más

Lionel Scaloni ha conseguido grabar su nombre a fuego en la historia grande de la Selección argentina, junto a los de otras leyendas como César Luis Menotti y Carlos Salvador Bilardo. Hoy en día, es ampliamente reconocido en todo el mundo por sus logros en el banco albiceleste y por cómo pasó de ser un DT sin experiencia a uno de los más exitosos a nivel internacional. Sin embargo, siempre hay oportunidades para conocer nuevos detalles íntimos de su vida y de su carrera.

Así sucedió en la última semana cuando le concedió una entrevista al periodista Cristian Martin para DSports en su casa de Mallorca. Tras una extensa charla en la que tocaron varios tópicos, como sus logros deportivos, sus objetivos a futuro y hasta la situación del país, dieron lugar a un breve ping pong de preguntas y respuestas en la que el entrenador de la Scaloneta dejó algunas perlitas.

El ping pong íntimo de Scaloni

Por ejemplo, relató lo que hizo con su primer sueldo cuando se iniciaba como futbolista profesional: "Me compré un Ford Fiesta bordó, nuevo. Fue a plazo, pagado por mes. No está bien que hagan eso los chicos, eh, porque la mitad del sueldo la gastaba en eso. Pero me encantaba el auto. Tampoco con mi primera guita tenía lo suficiente como para comprarme una casa, porque sino la dedicaba a eso", admitió.

También contó cuáles fueron los primeros botines que se compró: "Unos Adidas Saberdent, de esos que tenían 25 tapones de la época. Hoy los pibes están luchando para jugar con esos de muchos taquitos. Me acuerdo como si fuera hoy: eran los únicos que quería usar porque eran super cómodos".

Por otro lado, en un aspecto más personal, señaló, como era de esperarse, a Pujato como su lugar en el mundo: "Es donde me crie, el lugar que siempre va a a estar ahí y donde me siento cómodo", explicó.

Finalmente, le pidieron que hable de Newell's, el club donde se formó y debutó profesionalmente. "Es mi casa. Hoy en día voy después de mucho tiempo y me vienen un montón de recuerdos: del predio Malvinas, donde jugaba fútbol 7; después el complejo Bella Vista, donde iba a entrenar con mi hermano. Íbamos en auto, en moto, en el camión de mi papá, con lo que se podía, a dedo... Pasar por ahí es grato y es donde yo me hice como futbolista", reveló Scaloni.