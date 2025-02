Arjen Robben se metió en la polémica y eligió al mejor futbolista de la historia: "No tiene trucos..."

Elegir al mejor futbolista de la historia no es nada fácil, ya que hubo jugadores que marcaron una era en el deporte como lo es Pelé, Maradona, Cruyff, Messi o Cristiano Ronaldo. El pasado lunes, el astro portugués volvió a abrir el debate en una entrevista con el periodista español Edu Aguirre en La Sexta, y aseguró: “El mejor de la historia soy yo. Yo creo que soy el jugador más completo que ha existido. Es mi opinión. Hago todo en el fútbol: juego bien de cabeza, tiro bien faltas, con el pie izquierdo, soy rápido, fuerte, salto. Una cosa son los gustos, que te guste más Messi, Pelé o Maradona. Lo entiendo y lo respeto, pero decir que Cristiano no es completo es mentira. Soy el más completo. No vi nadie mejor que yo".

Por su parte, el futbolista de la Selección argentina se refirió a los dichos de CR7 y sentenció: “Como dije siempre, no sé si soy el mejor de la historia o no y tampoco es algo que me pregunte o que me interese… El hecho de que se insinúe o se diga que puedo estar entre los mejores, como se dice, para mí ya es un regalo. Es algo muy especial, el fútbol lo juega todo el mundo, en todos lados, desde muy chiquito… todos los chicos quieren ser futbolistas. Y que a mí me digan que puedo llegar a estar entre los mejores, para mí ya es un honor, un orgullo muy grande", mencionó luego de ser reconocido por France Football como el mejor jugador de la temporada.

Arjen Robben eligió al mejor jugador de todos los tiempos. (Foto: Archivo)

A pesar de que Leo no se metió en la discusión, algunos exfutbolistas o entrenadores no estuvieron de acuerdo con el astro portugués como es el caso de Javier Mascherano, Iván Zamorano o Hugo Sánchez. Ahora, quien dio su opinión al respecto fue Arjen Robben, histórico jugador de Países Bajos y que tuvo un gran paso por el Bayern Múnich. El neerlandés no compartió la misma opinión que el Bicho y eligió al mejor futbolista de todos los tiempos.

“Hay muchos jugadores que son buenos haciendo trucos, pero cuando hablo con ellos sobre el mejor de todos, el verdadero mejor de la historia, siempre les pregunto ‘¿Hace trucos?’ La respuesta es no. No hay dudas que es Messi, por supuesto, es alguien que no tiene trucos bajo la manga. Simplemente lo hace todo rápido, tiene control, velocidad y agilidad”, mencionó.

Messi, el mejor jugador de la historia según Robben. (Foto: Archivo)

Luego de ponerle fin a una histórica carrera, con más de 600 partidos como profesional con 250 goles, 160 asistencias y 30 títulos oficiales, Robben continuó en el mundo del deporte, y haciendo lo que mejor sabía hacer: correr. Tras retirarse en el Groningen de la Eredivisie, club que lo vio nacer, el neerlandés cambió los botines por las zapatillas y ahora se dedica al running.

“Ya no soy un atleta de élite, pero puedo decirles: creo que es de deportista de élite correr una maratón por debajo de las 3 horas. Esto está muy cerca de ganar un título de fútbol. Puedo tachar este de la lista”, sentenció luego de completar una maratón de 42km.