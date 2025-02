Pinola rompió el silencio y apuntó contra la dirigencia de River: “Me duele la manera en que…”

Después de que Marcelo Gallardo pusiera fin a su exitoso primer ciclo en River, la dirigencia del club se enfrentó a la difícil tarea de encontrar a su reemplazante. Tras varias semanas de búsqueda, Martín Demichelis, futbolista surgido de las inferiores del club, fue anunciado como nuevo director técnico. En su cuerpo técnico se incorporaron Javier Pinola, quien se había retirado a fines de 2023, y Germán Lux, como ayudantes de campo.

Luego de consagrarse campeón de la Liga Profesional a mitad de año, el equipo dirigido por Micho comenzó a mostrar una merma en su rendimiento. Tras una serie de malos resultados, el actual DT de Rayados de Monterrey decidió dar un paso al costado y abandonar el club, lo que abrió la puerta al regreso de Gallardo para un segundo ciclo. Como consecuencia, Pinola también tuvo que reorientar su carrera.

Pinola habló sobre su relación con Demichelis

El exdefensor, campeón de la Copa Libertadores 2018 en Madrid, dejó su puesto como asistente de Demichelis para asumir el mismo rol en el Nuremberg de Alemania, junto al histórico delantero alemán Miroslav Klose. Sin embargo, en una entrevista con Radio La Red, Pinola explicó su salida del club: "Decidí tomar distancia tras la salida de River, esta es mi segunda entrevista. Prefiero seguir formándome y haciendo mi camino, desde la tranquilidad. No tenía mucho para decir", sentenció.

Además, apuntó contra la dirigencia del Millonario por la forma en que se dio su salida y habló sobre su relación con Micho: "No me peleé con Demichelis, todo lo contrario. La relación es la misma de siempre; surgió esta oportunidad de venir acá, lo hablé con él y me dio toda la confianza. “Por lo que uno vivió dentro del club, a veces duele la manera en la que nos sacaron. Uno lo tiene que aceptar. Fui un agradecido de haber cumplido mi sueño y les voy a desear lo mejor”.

Pinola apuntó contra la dirigencia de River por su salida del club, (Foto: Archivo)

Por otro lado, Pinola comentó sobre uno de los factores que contribuyó a la finalización del ciclo de Demichelis en el cuadro de Núñez: el mercado de pases y las salidas de algunos futbolistas que llegaron tras la llegada de Gallardo. "No llegamos a terminar de hacer un análisis con respecto a las incorporaciones que hicimos, ni para decir que no rindieron; con nosotros estuvieron un mes”, explicó.

Finalmente, Pinola llenó de elogios a Gallardo y reflexionó sobre su relación con él: "Tengo contacto con Gallardo, no tengo problema en decirlo. De él tomo la intensidad, porque él siempre quiere llevarte a la perfección y eso es increíble".