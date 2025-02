La tremenda frase de Saracchi, ex River, sobre la hinchada de Boca: “Nunca me había pasado"

A lo largo de la historia, muchos futbolistas han jugado en ambos clubes que disputan el Superclásico mundial: Boca y River. El caso más reciente es el de Marcelo Saracchi, quien llegó al Xeneize a mediados de 2023 por expreso pedido de Jorge Almirón, entrenador del equipo en ese entonces. Desde su llegada al club, el lateral izquierdo disputó la final de la Copa Libertadores ante Fluminense y alcanzó las semifinales de la Copa Argentina, donde fue eliminado por Vélez.

Por su parte, en el conjunto de Núñez, el uruguayo logró consagrarse campeón de América en la recordada final en la que River derrotó a Boca 3-1 en el Santiago Bernabéu de Madrid. Sin embargo, su paso por el Millonario fue breve, ya que solo jugó 19 partidos con la banda roja. En contraste, en el Xeneize, el uruguayo se ha establecido como titular en el lateral izquierdo (jugando los últimos dos partidos contra Unión y Huracán), superando en la disputa por el puesto a Frank Fabra y Lautaro Blanco.

Recientemente, el futbolista de 26 años habló sobre su llegada a Boca y dejó expuesto al Millonario al referirse a la hinchada xeneize: “Cuando hacemos un gol el estadio es una locura. Cada vez que hay un gol explota, la tribuna es impresionante. El ambiente en La Bombonera es una locura, nunca me había pasado“, afirmó en diálogo con el medio uruguayo CarveDeportiva.

Saracchi quedó asombrado con la hinchada de Boca.

“Tomé una decisión en su momento difícil por mi pasado pero hoy estoy muy feliz y muy contento por mi presente. Me hizo volver a estar en el foco, volver a la selección, algo que había dejado de ir hace 5 años. Estoy muy contento en Boca. Tenemos un gran año por delante, muchísima competencia fuerte. La idea es seguir en el club“, añadió.

En cuanto a su desempeño en el equipo dirigido por Fernando Gago, expresó: “Desde que llegó Fernando (Gago) me dio un poco más de confianza que antes no la tenía. Me siento bien jugando con el sistema de un punta. Estoy encontrando algo que en mi carrera no lo hacía, no era un lateral que venía por dentro. Boca es un club tan grande que demanda un montón desde lo mental. Cuando uno se afianza es increíble. La hinchada, la gente, el entorno, entrar y sentirte cómodo”.

Finalmente, habló sobre su relación con Juan Román Riquelme, presidente de la institución boquense: “Riquelme con los uruguayos tiene una afinidad. Nos llevamos muy bien. En el día a día no está mucho en el club y él lo dice, no le gusta estar molestando. Cuando aparece se dan charlas muy buenas. Es un fenómeno“.