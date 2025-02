El desafiante posteo de Leandro Paredes tras su frustrado pase a Boca: luego lo borró

Los hinchas de Boca deberán esperar al menos seis meses más para que se concrete el regreso de Leandro Paredes. Tras varios idas y vueltas, la dirigencia del Xeneize y el futbolista no llegaron a un acuerdo con los números, lo que hizo que la vuelta del campeón del mundo finalmente se cayera y el campeón del mundo continuará en la Roma hasta junio. Desde el club de la Ribera le ofrecieron un contrato de cuatro años y un sueldo de 2 millones de dólares, la misma cifra que percibe Edinson Cavani, el futbolista mejor pago del plantel. Sin embargo, el jugador de 30 años decidió reducir sus pretensiones y pidió un salario de 2.5 millones.

A pesar de esto, el pasado domingo, el bicampeón de América respondió a las críticas de los hinchas que lo cuestionaban e insultaban por no haber concretado su regreso. Durante el partido entre Boca y Huracán, por la tercera fecha del Apertura, Paredes reposteó en su cuenta de Instagram una historia de su esposa, Camila Galante, con el siguiente mensaje: "No juzgues a una persona sin saber la verdad", acompañado de emojis y los hashtags "#cuántopelotudosueltoquehay" y "Las cosas como son, te amo".

El posteo desafiante de Paredes que luego eliminó

Además, el lunes por la mañana, el futbolista le dio "me gusta" a un comentario en su última publicación: "El verdadero hincha de Boca te va a bancar siempre. Volvé cuando quieras", dejando clara su postura respecto a la posibilidad de regresar al club que lo vio nacer. Sin embargo, la historia no terminó allí. El pasado martes, tanto Paredes como la Roma publicaron casi al mismo tiempo historias y posteos con nuevas indirectas hacia el club boquense.

El exjugador de Juventus y PSG subió una historia con una foto entrenando en la Loba, acompañada de la canción Cybertruck de Bad Bunny. La letra que se escucha dice: "Esto' cabrone' tiran, pero no se dejan ver / Yo no aclaro duda, piensa lo que tú quieras / Que me odie el que me odie, que me quiera el que me quiera / Día' sin dormir, mira la' ojera' / No llamen pa' dar queja', que yo no soy Ojeda / Cabrón, deja el lloriqueo, hey". Sin embargo, unas horas después, el futbolista eliminó la historia.

Por su parte, el club romano publicó una foto del jugador de la Selección argentina subiéndose al vuelo rumbo a Milán, donde el miércoles jugarán por la Copa Italia, con la leyenda "On board!". En esta publicación, los hinchas de Boca nuevamente hicieron sentir su presencia con mensajes no muy amables hacia el jugador, comparándolo incluso con Carlos Tévez, quien regresó al Xeneize días después de haber jugado la final de la Champions con la Juventus en 2015.