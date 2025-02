Tras 3 días, revelaron el confuso audio del VAR del polémico gol de Barracas ante Banfield

Barracas Central logró su primer triunfo en el torneo Apertura tras vencer 1-0 a Banfield el pasado sábado en el estadio Julio Humberto Grondona, de Arsenal de Sarandí. Sin embargo, el partido estuvo marcado por decisiones arbitrales controvertidas que perjudicaron al equipo visitante por parte de Luis Lobo Medina (árbitro principal), Fabrizio Llobet (VAR) y Javier Mihura (AVAR).

Una de las jugadas más polémicas se produjo a los 36 minutos del segundo tiempo, cuando Fernando Tobio pisó el gemelo de Tomás Nasif dentro del área. A pesar de los reclamos de todo Banfield, ni el árbitro ni el VAR sancionaron el penal y el partido continuó.

Sin embargo, la controversia más grande, se dio en el gol que le dio los tres puntos al Guapo. A los 13 minutos del primer tiempo, Kevin Jappert aprovechó un rebote del arquero Facundo Sanguinetti y marcó el 1-0. Sin embargo, al revisar la jugada, las cámaras mostraron claramente que el mediocampista estaba en posición adelantada, por lo que se tendría que haber anulado el tanto. A pesar de ello, el VAR revisó la jugada y, tras trazar las líneas para verificar la posición de Jappert, consideró que estaba habilitado y validó el gol del equipo dirigido por el Gallego Insua.

Los audios del VAR en el polémico gol de Barracas Central

Tres días después de la polémica, la Liga Profesional de Fútbol (LPF) publicó en su canal de YouTube los audios de la conversación entre Lobo Medina, Llobet y Mihura sobre el gol de Jappert. "¿La decisión en cancha fue gol? Vamos a tener que trazar la línea", fue la primera declaración de Lobo Medina desde Ezeiza. Durante la revisión, se tuvieron en cuenta la cintura de Jappert y el pie del defensor de Banfield. "Está fina, así que aguardame un segundito más", comentó Mihura.

Sin embargo, en el video, a los 2:32 minutos, cuando se traza la línea sobre la cadera del jugador de Barracas, no se muestra el momento exacto en que la línea vertical es colocada sobre el piso. En cambio, el video pasa directamente al resultado final, donde la jugada fue validada. Finalmente, el gol subió al marcador y se le dio la razón al árbitro Lobo Medina y a su asistente José Castelli.

Además de estas dos jugadas clave, hubo otros fallos menores que también afectaron negativamente al equipo visitante. Para colmo, el árbitro adicionó solo cinco minutos de tiempo extra, cuando debió haber sumado más por el tiempo perdido, y terminó el partido cuando restaban apenas 10 segundos, justo cuando Banfield se disponía a ejecutar un centro al área.

Tras el final del encuentro, el Taladro tomó una decisión respecto a lo ocurrido en la cancha de Sarandí. Según pudo saber MDZ, por iniciativa de Mariano Andújar, flamante mánager del club, se decidió cancelar la zona mixta para evitar que los jugadores hablaran sobre el arbitraje en caliente. El único que se refirió al tema fue el entrenador Ariel Broggi, quien durante el partido mostró su indignación por las decisiones de Lobo Medina y el VAR, pero evitó referirse al arbitraje en la conferencia de prensa.

El Gallego Insua se refirió al polémico arbitraje de Luis Lobo Medina

Por su parte, Ruben Darío Insua, entrenador de Barracas Central, habló sobre las jugadas que generaron controversia y sentenció: "El gol me lo mostró un colega recién, no lo había visto en el vestuario, y está perfectamente habilitado. Miloc cabeceó, el arquero la despejó y Jappert la empujó. Creo que fue un partido bien jugado, sin mayores dificultades. En cuanto a la jugada del penal, el VAR le dijo al árbitro que no había sido. Y sobre el reclamo de nuestro banco, mis colaboradores y suplentes reaccionaron, pero yo no lo vi".