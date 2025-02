La particular sentencia del Gallego Insua, DT de Barracas, tras la protestas de Banfield: “Vi el gol y está…”

En el inicio de la fecha 3 del torneo Apertura dle la Liga Profesional de Fútbol, Barracas Central venció de forma polémica a Banfield por 1-0, con un gol de Kevin Jappert que, claramente, estaba en posición de offside. Sin embargo, tras revisar la jugada, el VAR trazó las líneas correspondientes, consideró que el jugador estaba habilitado y validó el gol del Guapo.

Además de este tanto cuestionado, al final del encuentro, tanto el árbitro, Luis Lobo Medina, como el VAR no sancionaron un claro penal de Fernando Tobio sobre Tomás Nasif. Estos fallos, junto con algunos errores menores, provocaron que el Guapo sumara sus primeros tres puntos en el campeonato, mientras que el equipo de Ariel Broggi no pudo continuar su racha de victorias.

Al finalizar el partido, Banfield tomó una decisión respecto a lo sucedido en la cancha de Arsenal de Sarandí. Según pudo saber MDZ, por iniciativa de Mariano Andújar, nuevo mánager del club, se canceló la zona mixta para evitar que los jugadores se expresaran sobre el arbitraje en caliente. El único que habló fue el entrenador, quien, a pesar de mostrarse visiblemente indignado durante el partido, evitó hacer comentarios al respecto en la conferencia de prensa.

La palabra del Gallego Insua tras el polémico triunfo de Barracas ante Banfield

Por su parte, Rubén Darío Insua, DT de Barracas Central, fue consultado sobre las jugadas polémicas y, al ser abordado por los periodistas presentes en el estadio, comentó: "A mí no me gusta opinar sobre lo que no veo. El árbitro habrá informado al VAR que no ocurrió nada", refiriéndose al penal que Banfield reclamó a 10 minutos de que termine el encuentro.

Respecto al gol de Jappert, quien estaba en offside tras el rebote del arquero Sanguinetti, que dio la victoria al Guapo en el Viaducto, Insua opinó: "El gol me lo mostró un colega recién, no lo había visto en el vestuario, y está perfectamente habilitado. Miloc cabeceó, el arquero la despejó y Jappert la empujó".

"Creo que fue un partido bien jugado, sin mayores dificultades. En cuanto a la jugada del penal, el VAR le dijo al árbitro que no había sido. Y sobre el reclamo de nuestro banco, mis colaboradores y suplentes reaccionaron, pero yo no lo vi", concluyó el entrenador de Barracas.

Las dos polémicas jugadas que reclamó Banfield ante Barracas