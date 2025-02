La escandalosa reacción del dueño de Botafogo tras el segundo gol de Racing: hay video

Racing hizo historia en Río de Janeiro. El equipo de Gustavo Costas, que en noviembre de 2024 había conquistado la Copa Sudamericana, sumó su quinto trofeo internacional al vencer a Botafogo por 2-0 (4-0 en el global) en el partido de vuelta de la Recopa Sudamericana. Con dos golazos de Matías Zaracho y Bruno Zuculini, la Academia sumó una nueva estrella internacional y llega más que motivado al clásico del lunes frente a San Lorenzo en el Bajo Flores.

Además, el equipo de Avellaneda le dio un gran regalo de cumpleaños a Costas, quien celebra sus 62 años este 28 de febrero. El técnico, que comenzó el día siendo el mejor entrenador del continente, se mostró emocionado en conferencia de prensa: "Me hicieron el mejor regalo de mi vida. Este es el cumpleaños más lindo que voy a pasar. Lástima que no esté mi viejo, pero este es uno de los regalos más hermosos que me pudieron haber hecho", expresó.

La insólita reacción del dueño de Botafogo tras el gol de Zuculini

Por su parte, el Fogao, flamante campeón de la Copa Libertadores 2024, sigue sin poder levantar cabeza. Tras la salida de Artur Jorge, su entrenador, y la partida de más de diez jugadores titulares, el conjunto de Río de Janeiro pasó de ser uno de los mejores equipos del continente a ser derrotado de forma contundente por la Academia. Sin embargo, lo más curioso ocurrió durante el partido en el estadio Nilton Santos, cuando John Textor, dueño del club, protagonizó una escandalosa reacción tras el gol de Zuculini.

El empresario fue captado por las cámaras de televisión mientras, visiblemente molesto, lanzaba un golpe al aire al ver cómo Racing sentenciaba la Recopa con el 2-0. Luego, caminó por las escaleras y desapareció del palco. En el momento de la entrega de medallas, Textor le regaló la suya a un aficionado del Botafogo, quien reveló lo que le dijo: "A mí no me importa Botafogo, solo me interesa el Olympique de Lyon".

Textor le regaló la medalla de subcampeón a un hincha

Costas y el próximo objetivo de Racing

Luego de consagrarse campeón de la Recopa Sudamericana (el segundo título internacional de Racing en cuatro meses), el DT reveló cuál es el próximo objetivo de su equipo: “Si queremos llevar a Racing a lo más alto, tenemos que ir por la Copa Libertadores, eso desde ya. Y vamos a poner la vara más alta y el que nos tenga que putear nos puteará. Me chup… un huevo todo”, aseguró mojado y exultante, con la transparencia y el carisma de siempre.

“Claro que vamos a ir por la Libertadores”, insistió Costas. “Porque estamos queriendo llevar a Racing a lo más alto, porque Racing necesita algo internacional… si somos grandes. Logramos dos cosas internacionales importantes después de 36 años, cuando jugaba yo…, mirá si pasó tiempo, y ahora tenemos que ir por más. No nos podemos quedar ahora”.