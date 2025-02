La tajante respuesta de Julio Vaccari sobre el clásico que se viene ante Racing: "No veo diferencia entre..."

Independiente atraviesa un excelente momento futbolístico. En el torneo Apertura, el equipo de Julio Vaccari se encuentra como escolta de Rosario Central en la Zona B. Si este domingo, en la octava jornada, logra vencer a Banfield y Rosario Central pierde en su visita a La Bombonera, en el último partido de Fernando Gago como DT de Boca, el Rojo se convertiría en el líder de su grupo.

Además, el pasado miércoles, el equipo tuvo un exitoso debut en la Copa Argentina 2025, al derrotar 2-0 a Sportivo Belgrano de San Francisco, con goles de Diego Tarzia y Federico Mancuello, este último de penal. Con esta victoria, el conjunto de Avellaneda avanzó a la siguiente instancia, donde se medirá con Gimnasia de Mendoza.

Luego de la victoria en San Nicolás de los Arroyos, los dirigidos por Vaccari retomarán su participación en el torneo local, con dos exigentes partidos fuera de casa ante Banfield y San Lorenzo, antes de enfrentar al esperado clásico contra Racing en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini. En este contexto, el DT se refirió al duelo contra la Academia, restándole importancia y aclarando que, por el momento, su enfoque está totalmente puesto en el encuentro frente al Taladro.

Vaccari habló sobre el clásico de Avellaneda. (Foto: archivo)

"No pienso en el clásico, pienso en Banfield. La importancia del partido de Banfield es la misma que la de todos los partidos que nos tocó jugar. No veo diferencia ni importancia entre el partido de hoy y el partido que se viene. Siempre digo lo mismo. Esta es una institución en la cual cada compromiso que se ponga por delante, es muy importante. Así lo vivimos, así lo sentimos. Y eso es lo que tendremos que trabajar ahora. Pensar en Banfield, pura y exclusivamente en Banfield. Recuperar a los jugadores, trabajar con los que no tuvieron tantos minutos y ponerlos lo más cerca posible del próximo compromiso y los futbolistas que mejor lleguen, afrontarán el próximo partido con más", sentenció en conferencia.

El análisis de Vaccari sobre la victoria de Independiente en Copa Argentina

Por otro lado, analizó el triunfo ante el cuadro del Federal A: "Fue un partido duro, complejo. La cancha estaba bastante pesada, la pelota se frenaba bastante. El equipo rival es un equipo muy duro en cuanto a lo que es los contactos. Era un partido que nosotros planificamos y sabíamos que iba a ser de esta manera, que no iba a ser simple en ningún momento y valoro mucho que los chicos le hayan dado la importancia que el partido ameritaba y que lo hayan jugado de la manera que había que jugar. Cuando se presentan este tipo de situaciones hay que hacerse fuerte, hay que afrontarla y los chicos lo hicieron correctamente".

"Yo valoro mucho que los chicos hayan intentado jugar aún cuando las condiciones de la cancha no eran las más acertadas. Pero bueno, intentaron siempre hacer lo que venimos haciendo. La pelota se frenaba. De hecho, tuvimos dos o tres errores que habitualmente no cometemos, que fueron producto de eso. Pero a pesar de, siguieron intentándolo, y eso para mí es muy valorable desde lo futbolístico, es algo que me llena como entrenador y que me da orgullo que estos chicos actúen de esa manera en estas situaciones", añadió.

El gran presente de la dupla central de Independiente

Por último, a Vaccari le consultaron sobre si la dupla Kevin Lomónaco- Sebastián Valdez es la mejor del futbol argentino: “No me gustaría compararlos a ellos con los demás. Primero, porque la verdad que no tengo el análisis hecho de todas las duplas centrales del fútbol argentino. Pero sí puedo decir que estoy muy conforme con la dupla central que tiene Independiente. Me representa en lo futbolístico, me representa en la idea, me representa en la manera de salir jugando, en la manera de recuperar el balón, la agresividad, el riesgo que asumen, que es el justo y el necesario para poder llevar a cabo lo que hacemos. Así que no lo compararía con el resto, sí que estoy muy conforme con lo que hacen los dos y la verdad que ayuda mucho al equipo para que el equipo juegue como lo está haciendo", cerró.