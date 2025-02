Lautaro Martínez explicó el motivo de su festejo alocado en el triunfo del Inter: "Cuando se habla mal de mí..."

Tras un comienzo de temporada con pocos goles, Lautaro Martínez cambio las energías para este 2025 y volvió a ser el líder del Inter. El Toro, que tras una gran Copa América con la Selección argentina, solo había marcado seis goles en todas las competencias con el elenco italiano (Serie A, Supercopa de Italia y UEFA Champions League)), en lo que va del año ya lleva 9 tantos en 13 presentaciones.

El pasado sábado, el exfutbolista de Racing le dio los tres puntos al Inter al marcar el 1-0 definitivo ante el Genoa en el Estadio Giuseppe Meazza de San Siro, duelo correspondiente a la jornada 25 de la liga italiana. Sin embargo, a diferencia de sus anteriores anotaciones, el Toro festejó de una manera particular: se colgó del alambrado que divide la tribuna del césped del Giuseppe Meazza.

El festejo de Lautaro Martínez tras el 1-0 ante el Genoa

Tras culminar el encuentro, el delantero de la Scaloneta habló con la prensa y explicó el motivo de su celebración: ”La celebración me salió de dentro: cuando se habla mal de una persona… me molesta mucho que digan una blasfemia mía, siempre lo he dicho y no lo acepto”, sentenció, a raíz de una versión que circuló en los medios de comunicación de Italia sobre una presunta intención del delantero de salir del Inter.

Por otra parte, analizó el triunfo de su equipo: “No fue un partido en el que demostramos mucha calidad, pero intentamos jugar y lo ganamos con el corazón. Lo importante era llevarnos tres puntos importantes después de la derrota ante la Juve que nos dolió muchísimo. Estamos de pie”. Y para carrera, agregó: ”¿El Napoli? Ningún mensaje, sólo una señal de que estamos aquí”.

Lautaro, el héroe y líder del Inter. (Foto: @Inter)

Lautaro sigue haciendo historia en el Inter

Gracias a su tanto frente al Genoa, el Toro se convirtió en el primer futbolista extranjero en marcar más de 10 goles en seis temporadas distintas de la Serie A en la historia del Neroazzurro. Anotó 14 goles en la temporada 2019/2020, 17 en la 2020/2021, 21 en la 2021/2022, 24 en la 2022/2023, 24 en la 2023/2024 y, por ahora, 10 en la campaña actual.

Además, el ex Racing ya se posiciona como el quinto máximo goleador en la historia del club italiano, con un total de 145 goles. Ahora, busca alcanzar a Sandro Mazzola (162), Roberto Boninsegna (173), Alessandro Altobelli (209) y al máximo goleador, Giuseppe Meazza (284).