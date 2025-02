El exfutbolista de Boca y la Selección de Perú que apuntó duramente contra el plantel: "Fue un Boca muy..."

El exjugador de Boca y de la Selección peruana, Nolberto Solano, expresó su sorpresa por la falta de liderazgo y carácter en el equipo dirigido por Fernando Gago, señalando que en su época siempre hubo jugadores que, más allá del rendimiento futbolístico, imponían presencia en el campo de juego.

"A Boca le faltaron los líderes. Siempre tuvo jugadores con carácter que, incluso en las malas, no permitían que el equipo se apagara", dijo en diálogo con La Oral Deportiva por Radio Rivadavia al analizar la actualidad del cuadro de la Ribera tras la derrota ante Alianza Lima en el partido de ida por fase 2 de la Copa Libertadores.

Solano destacó que las ausencias de jugadores como Edinson Cavani, Luis Advíncula y Ander Herrera fueron determinantes, pero insistió en que la actitud del equipo fue lo que más lo preocupó: "No vi un jugador que tuviera rebeldía, que friccionara cuando las cosas no salían. No se trata solo de jugar bien, sino de competir con otra intensidad. Fue un Boca muy pasivo", agregó el peruano, quien estuvo presente en la previa del partido y conversó con Juan Román Riquelme sobre la actualidad del club.

Nolberto Solano liquidó al plantel de Boca tras el partido de ida ante Alianza Lima. (Foto: archivo)

El ex futbolista también se refirió a la presión que implica jugar en el Xeneize y a cómo cambiaron los tiempos: "Hoy hay muchas distracciones para los jugadores, las redes sociales, el celular. Antes era distinto, en Boca sabías que desde el primer día tenías que rendir. No había tiempo para adaptarte". Además, señaló que la falta de jerarquía en el plantel puede ser un problema si el equipo quiere pelear en varios frentes: "Boca debe estar preparado para afrontar dos o tres torneos a la vez, y parece que le falta profundidad en el plantel".

Finalmente, Solano dejó una advertencia para la revancha ante Alianza Lima en La Bombonera. "El resultado está abierto y Boca seguramente mostrará otra cara, pero el equipo necesita una reacción inmediata. La Bombonera puede jugar a favor o en contra, dependiendo de cómo respondan los jugadores. Será una olla a presión", concluyó.

Fuente: NA