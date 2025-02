Tras su llegada al país, el Pocho Román mostró su felicidad de jugar en Independiente

En las últimas horas del mercado de pases, Independiente concretó la llegada de su noveno refuerzo: Lucas "Pocho" Román. El delantero, proveniente del Barcelona B y que estaba a préstamo en el Cartagena de España, llegó al país para someterse a la revisión médica y firmar un contrato por tres años. Román, quien debutó en Ferro en febrero de 2022 en un partido ante Quilmes por la Primera Nacional, se suma al plantel de Avellaneda.

El Rojo adquirirá el 50% de los derechos del jugador, formado en Ferro, sin ningún pago directo. Los de Avellaneda se asociarán con Barcelona en esta operación, y en caso de recibir una oferta igual o superior a los 5 millones de dólares, el jugador deberá ser transferido de manera obligatoria. Además, los derechos federativos del futbolista pasarán a ser propiedad del equipo de Julio Vaccari.

Lucas Román se mostró muy feliz de jugar en Independiente

En su llegada a Argentina, Román se mostró entusiasta por su incorporación al Rojo y expresó: "Quiero ganar todo con Independiente, pero paso a paso". Además, el joven atacante también relató cómo se dio su fichaje: "Me llamaron, no lo dudé. Me hablaron muy bien del grupo, y también estuve en contacto con el cuerpo técnico, que desde el primer momento me brindó su confianza", explicó en diálogo con ESPN.

Por otro lado, mostró su deseo de volver a la competencia y habló sobre su estilo de juego: "Estoy muy ilusionado y contento, quiero volver a competir. Soy un jugador que busca mucho el mano a mano, comprometido tanto en ataque como en defensa", destacó el exjugador de Ferro, quien ahora tendrá la oportunidad de demostrar su talento en el fútbol argentino tras su paso por España.

Lucas Pocho Román es nuevo jugador de Independiente. (Foto: Archivo)

Tras 27 partidos en Ferro, Román fue vendido por 1.2 millones de dólares al Barcelona, donde formó parte del Barcelona Atlétic. En ese equipo disputó 29 encuentros y marcó dos goles. En agosto del año pasado, fue cedido al Cartagena, donde jugó 22 partidos y anotó dos tantos antes de que se interrumpiera su préstamo.