Sufre Gago: el jugador de Boca que a último momento podría perderse el debut en Copa Libertadores

Boca se prepara para uno de los partidos más importantes del semestre. El equipo de Fernando Gago debuta este martes en la Copa Libertadores 2025 frente a Alianza Lima en Perú, a las 21:30, en el Estadio Alejandro Villanueva, por el partido de ida de la fase 2 del certamen continental.

El Xeneize, que la temporada pasada disputó la Copa Sudamericana, regresa al torneo de clubes más importante de Sudamérica con el objetivo de clasificar a la fase de grupos. Para lograrlo, deberá superar a los peruanos en esta instancia, y, en caso de avanzar, se enfrentará al ganador de la llave entre Deportes Iquique de Chile e Independiente Santa Fe de Colombia.

El futbolista que podría perder el debut copero ante Alianza Lima. (Foto: Archivo)

De cara al duelo frente al equipo dirigido por Néstor Gorosito, Pintita tendrá varias bajas de peso: Edinson Cavani, Ander Herrera, Tomás Belmonte, Marcos Rojo e Ignacio Miramón, todos por lesión, además de Luis Advíncula, quien se encuentra suspendido tras su expulsión en el último partido de la Copa Sudamericana ante Cruzeiro.

Esta mañana, a horas del debut del equipo de la Ribera, el DT podría sufrir una nueva baja de último momento: Ayrton Costa, futbolista que llegó en este mercado de pases, es una de las piezas claves en defensa y quien más minutos tuvo desde la llegada de Gago (584, delante de Di Lollo con 431), sintió una molestia física y no estaría en el debut copero, según informó Diego Monroig, periodista que sigue el día a día de Boca en ESPN.

ATENCIÓN MUNDO BOCA: Ayrton Costa está SERIAMENTE EN DUDA para el partido de hoy vs. Alianza Lima por la Libertadores. Es por un problema física y habrá una charla entre el cuerpo técnico para tomar una decisión.



?? Informó @MonroigDiego en #SportsCenterAM



uD83DuDCFA Mirá TODA la… pic.twitter.com/lX8rjowLvn — SportsCenter (@SC_ESPN) February 18, 2025

Todavía no se ha confirmado al 100% la baja de Costa, pero no se descarta que se le realicen estudios este martes para determinar si está en condiciones de jugar contra Alianza Lima. En caso de confirmarse su ausencia, el DT tendrá que ajustar completamente su formación, ya que había planeado un once titular con Lautaro Di Lollo y Costa como centrales, y a Rodrigo Battaglia en el centro del campo. Sin el ex Independiente, Battaglia pasaría a la defensa junto al juvenil de Boca Predio, y otro jugador ocuparía el puesto en el mediocampo.