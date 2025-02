¡Atento, Colapinto! Alpine presentó el auto con el que correrá la temporada 2025 de la F1

En la tarde de este martes, en el 02 Arena de Londres, se llevó a cabo un evento inédito: todos los protagonistas de la Fórmula 1, pilotos, directores, ingenieros, etc., se reunieron para una presentación oficial de la temporada 2025 de la Máxima. Hasta este año, cada escudería presentaba a sus pilotos y su auto de manera individual y en fechas diferentes.

Mirá el video

En esta ocasión, ante miles de fanáticos y celebridades de todo tipo, cada equipo se presentó de acuerdo a su posición en el Campeonato de Pilotos del año pasado. En realidad, a la inversa: el primero en subirse al escenario fue Kick Sauber (10º en 2024) y el último, McLaren, (el campeón). En el quinto turno, se presentó Alpine F1 Team; aunque sin Franco Colapinto.

Alpine pasó al frente con el jefe del equipo Oliver Oakes y los pilotos titulares Jack Doohan y Pierre Gasly; y sin Colapinto, su flamante piloto de reserva, aunque el pilarense viajó a Londres para los eventos con patrocinadores, conferencias de prensa y otros compromisos.

RESET. RECLAIM. RETURN. pic.twitter.com/z6ujya1FIW — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) February 18, 2025

Tras destapar una enorme sábana rosa, Alpine develó el misterio y presentó en el O2 Arena su modelo A525. Con los mismos colores rosa (por su patrocinador BWT) y azul (su color histórico desde que era Renault) y sutiles diferencias respecto del año pasado, los de Enstone visibilizaron el auto con el que intentarán mejorar el 6º puesto del año pasado. Inmediatamente después, lo expusieron en sus redes sociales.

Se trata de un modelo que, en principio, no conducirá Colapinto, ya que como piloto de reserva realizará pruebas con diseños anteriores. Pero un modelo que, creen los más optimistas, el argentino podría acelerar luego de cinco carreras, ya que entonces concluye el contrato de Doohan. Eso sí: el australiano dejó claro que ello no está en sus planes y que no pretende abandonar su asiento pronto.