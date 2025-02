El penal que Platense reclamó ante Independiente y la bronca de Taborda: "Ni siquiera lo llamaron para verla..."

El partido en Vicente López entre Platense e Independiente terminó bastante caliente. En un hecho inusual, luego de que el juez Pafundi pitó el final, los futbolistas de ambos equipos se abalanzaron con todo hacia la humanidad del árbitro para reclamar por las acciones polémicas que tuvo el partido. Por el lado del Calmar, Vicente Taborda fue quien mostró su enojo tras la igualdad 1-1 con el Rojo y apuntó directamente contra el arbitraje por una jugada clave en el primer tiempo.

La jugada que reclamó todo Platense fue a los 20 minutos del primer tiempo, cuando Taborda habilitó a Augusto Lotti, quien entró al área y Sporle lo tocó de atrás. El árbitro Juan Pafundi dijo "siga, siga": no sancionó penal y ni siquiera fue a revisarla al VAR.

El partido fue parejo, con pocas situaciones claras, pero la polémica quedó instalada tras la jugada que generó la furia de los jugadores y el cuerpo técnico de Platense. "Para mí fue penal, obviamente. No entiendo por qué ni siquiera lo llamaron para verla", expresó Taborda al finalizar el partido, visiblemente molesto por la decisión arbitral.

El empate dejó un sabor amargo en el local, que sentía que había hecho méritos para quedarse con la victoria. "Hicimos un partidazo, ellos no nos patearon prácticamente. No merecíamos empatar", agregó el mediocampista.

La bronca de Vicente Taborda

La polémica sigue generando repercusiones y Taborda no se quedó atrás: "Se fueron a quejar más los jugadores de Independiente que nosotros, no sé por qué", sentenció el volante ex Boca, dejando en claro su malestar por una jugada que pudo haber cambiado el rumbo del partido.

El Calamar llegó a diez partidos sin perder de local, con seis triunfos y cuatro empates. Independiente, por su parte, rescató un punto en un partido complicado y se mantiene como escolta de la Zona B del torneo Apertura, con 13 puntos, detrás de Rosario Central. El equipo de Julio Vaccari deberá recibir a Instituto en la próxima fecha.