La honestidad brutal de Cerúndolo tras su triunfazo ante Zverev en el Argentina Open: “Sinceramente, ninguno de los dos…”

Francisco Cerúndolo sigue soñando. El argentino, actualmente 28° en el ranking ATP, dio el golpe sobre la mesa y consiguió la victoria más importante de su carrera hasta el momento, al derrotar por 3-6, 6-2 y 6-2 al alemán Alexander Zverev (2°), en un partido que duró dos horas y 20 minutos, correspondiente a los cuartos de final del IEB+ Argentina Open. Con esta victoria, Cerúndolo se mantiene como el único argentino en la lucha por el título. En semifinales, se enfrentará al español Pedro Martínez (41°) por un lugar en la gran final.

En un partido que fue de menos a más, marcado por la intermitente lluvia, el mayor de los hermanos desplegó su mejor tenis y logró imponerse de manera contundente al alemán, quien partía como claro favorito para quedarse con el título. Este triunfo no es nuevo en su historial, ya que Fran también había derrotado a Zverev en el ATP Masters 1000 de Madrid 2024.

La honestidad de Cerúndolo tras el triunfo ante Zverev

Al finalizar el encuentro, Cerúndolo habló con la prensa y, frente a los 5000 espectadores que lo alentaron en el Court Guillermo Vilas del Buenos Aires Lawn Tennis Club, destacó la importancia de su victoria, aunque también fue honesto al evaluar su rendimiento en la cancha: “Estoy muy contento, sinceramente, creo que es el mejor partido de mi carrera. Está número 2 del mundo, jugando impresionante, hizo final en Australia… Fue un partido raro, ninguno de los dos jugó bien, estaba muy difícil, pero estoy contento porque lo saque adelante a pesar de las dificultades y estoy en semifinales”, se sinceró.

Por otra parte, también dejó en claro que las condiciones climáticas afectaron el juego de ambos tenistas: “Era muy difícil jugar con tanto viento, la pelota se movía muchísimo y era difícil pegarle, pero una vez que fui encontrando el golpe fui ganando confianza y soltándome. Una victoria trabajada”, remarcó el tenista que va en busca de su cuarto título ATP (Bastad 2022, Eastbourne 2023 y Umag 2024, los tres que ganó).

Cerúndolo analizó el próximo partido

Por último, reconoció que el apoyo del público será clave para lo que viene. “Lo saqué adelante después de todo lo que pasó y muchas gracias a todos. Voy a intentar descansar y mañana voy a ir por todo. Espero que la cancha esté llena con la gente alentándome, que va a ser clave. Él (Pedro Martínez) viene con mucha confianza", concluyó.

El enojo de Zverev con el Argentina Open

En conferencia de prensa, el número 2 del ranking ATP no ocultó su bronca y lanzó una fuerte queja contra el certamen: "Me encantó Argentina. El único problema es que el público no sabe cómo comportarse durante un partido de tenis y eso es un poco triste ya que la organización es brillante, el torneo es excelente y la gente que trabaja acá es increíble, pero el público te lo hace muy difícil si no sos argentino”, sentenció.