La fuerte queja de Zverev con el Argentina Open tras caer ante Fran Cerúndolo: “Es un poco triste”

Francisco Cerúndolo (28°) dio el batacazo y consiguió el mejor triunfo de su carrera al imponerse por 3-6, 6-2 y 6-2 al alemán, Alexander Zverev (2°) por los cuartos de final del Argentina Open en más de dos horas de partidos y este sábado se enfrentará al español Pedro Martínez (41°) por un lugar en el coteje definitorio. Además, esta victoria lo llevó a convertirse en el único tenista nacional que llegó a la etapa decisiva del certamen, ya que Mariano Navone, Federico Coria y Diego Schwartzman quedaron eliminados.

Por su parte, Zverev, quien llegaba como gran favorito a quedarse con el título, sigue sin poder vencer al mayor de los hermanos Cerúndolo y tampoco encontró su mejor nivel en la superficie de polvo de ladrillo. En conferencia de prensa, el número 2 del ranking ATP no ocultó su bronca y lanzó una fuerte queja contra el certamen.

Cerúndolo derrotó a Zverev y alcanzó las semifinales del Argentina Open

"Me encantó Argentina. El único problema es que el público no sabe cómo comportarse durante un partido de tenis y eso es un poco triste ya que la organización es brillante, el torneo es excelente y la gente que trabaja acá es increíble, pero el público te lo hace muy difícil si no sos argentino”, sentenció.

Por otro lado, Zverev hizo un pequeño análisis de lo que fue su caída ante el argentino: "Fue un partido difícil de jugar por las condiciones climáticas, con mucho viento. Creo que no fue un buen partido para ninguno de los dos pero él encontró la manera de jugar mejor que yo".

Zverev se mostró molesto con el público argentino. (Foto: archivo)

Por su parte, Cerúndolo también habló con la prensa y se refirió a como las condiciones climáticas afectaron su juego: “Era muy difícil jugar con tanto viento, la pelota se movía muchísimo y era difícil pegarle, pero una vez que fui encontrando el golpe fui ganando confianza y soltándome. Una victoria trabajada”, dijo.