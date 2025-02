La “atajada NBA” del peruano Gallese a Messi en el clásico entre Inter Miami y Orlando City

El Inter Miami, con Lionel Messi en el campo durante 75 minutos, empató 2-2 de manera agónica en el Clásico del Sol frente a Orlando City, en el último amistoso del equipo rosado antes de visitar al Sporting Kansas City en la ida de los dieciseisavos de final de la Liga de Campeones de Concacaf.

El encuentro fue parejo de principio a fin, aunque Orlando mostró un mayor dominio. A los 15 minutos del primer tiempo, Martín Ojeda, exfutbolista de Godoy Cruz, abrió el marcador con una gran definición tras picarle la pelota a Óscar Ustari. Sin embargo, a los 22 minutos, el conjunto de Florida igualó el marcador gracias a un gol de Allende. En el segundo tiempo, los Leones de Orlando regresaron al campo con la misma intensidad que mostraron al inicio. A los 9 minutos, el equipo de camiseta violeta se adelantó en el marcador: el delantero argentino Ramiro Enrique ejecutó un tiro preciso y puso el 2-1. Sin embargo, en el minuto 45+3, el Inter Miami logró igualar el encuentro. El extremo Fafá Picault aprovechó un rebote y anotó el 2-2 en el último suspiro del partido.

La sorprendente atajada de Gallese a Messi

Por su parte, Messi fue nuevamente titular en el once de Javier Mascherano y fue ovacionado por los casi 40.000 aficionados presentes en el estadio de Tampa Bay. A pesar de su destacado rendimiento, el número 10 de la selección argentina no tuvo muchas oportunidades claras de gol. No obstante, en una de las pocas ocasiones que tuvo, se topó con una gran intervención de Pedro Gallese.

A los 44 minutos del primer tiempo, tras una excelente asistencia de Luis Suárez, Leo quedó mano a mano con el arquero y trató de picarla, pero el peruano protagonizó una impresionante atajada al estilo de la NBA. Gallese atrapó la pelota con una mano y la elevó por encima de su cabeza. Aunque Messi hubiera marcado en esa jugada, el gol no habría contado debido a que el delantero se encontraba en posición adelantada.

Messi y el Inter Miami cerraron una gran pretemporada. (Foto: archivo)

De esta manera, las Garzas cerraron su pretemporada con cuatro victorias y un empate. Ahora, su foco está en la competencia de clubes más importante de Centroamérica y Norteamérica, donde se medirán al Sporting Kansas City la próxima semana. Después, comenzará la temporada de la MLS, en la que el equipo dirigido por Javier Mascherano debutará frente a New York City.