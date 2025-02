La picante burla de Tigre a Gustavo Costas tras vencer 1-0 a Racing: "Pensamos que iba a..."

Tigre dio el gran golpe al vencer por la mínima a Racing de Gustavo Costas, gracias a un gol tempranero de Jabes Saralegui, exfutbolista de Boca. En un partido con varias ocasiones para ambos equipos, los dirigidos por Diego Dabove supieron mantener la ventaja, se quedaron con los tres puntos y alcanzaron los 9 puntos en la tabla.

Por su parte, la Academia desaprovechó la oportunidad de llegar a la cima de la Zona A. El próximo sábado recibirá a Argentinos Juniors, una de las grandes revelaciones del Apertura, en el Cilindro de Avellaneda. Este será el último encuentro antes de la ida de la Recopa Sudamericana, que se jugará el jueves siguiente contra Botafogo, campeón de la Copa Libertadores 2024.

Tras el triunfo en Victoria, el Matador se burló de Gustavo Costas y Racing en sus redes sociales. El equipo de zona norte compartió una foto de Nahuel Banegas y Martín Ortega abrazados acompañado de una frase que mencionó el DT de la Academia luego de ganar el clásico ante Boca el pasado sábado: "Pensabamos que iba a ser más difícil", fue el mensaje que escribieron en referencia a la frase del entrenador del elenco de Avellaneda: “Fuimos muy claros ganadores, pensé que iba a ser un partido más difícil”, había dicho Costas.

Por su parte, el DT campeón de la Copa Sudamericana 2024 habló post partido y lanzó una advertencia a sus futbolistas: "Nos cuestan mucho estos partidos, igual que el año pasado. Cuando el rival no hace demasiado como para ganarte, pero son esos partidos que no podemos perder. Tenemos que acostumbrarnos a por lo menos empatarlos".

A pesar de la advertencia de cara a los próximos encuentros, Costas salió a defender a sus futbolistas tras la caída: "No me preocupa el nivel de esta noche. Uno sabe lo que puede dar cada jugador. Confío a muerte en los jugadores, confío cuando ganamos y también cuando perdemos", expresó Gustavo y sostuvo: "Acá nadie es titular indiscutido. Acá juega el que mejor está y el que mejor me demuestre que merece estar. Estos son partidos que los jugadores tienen que usar para hacerme dudar a mi también".

Costas y un aviso para sus futbolistas