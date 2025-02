La dura advertencia de Costas a sus jugadores tras la caída de Racing ante Tigre: “No podemos…”

Luego de la gran victoria por 2-0 ante Boca, el Racing de Gustavo Costas sufrió una nueva derrota. El pasado martes por la noche, la Academia recibió un duro revés por parte de Tigre, que lo derrotó por la mínima con un gol tempranero de Jabes Saralegui. En un partido donde ambos equipos podrían haberse llevado los tres puntos, los dirigidos por Diego Dabove supieron aguantar el marcador y se quedaron con la victoria.

Por su parte, el elenco de Avellaneda tenía la posibilidad de subir a la cima de la tabla en caso de que lograra ganar en el José Dellagiovanna, pero finalmente eso no sucedió y se quedó con las manos vacías. Tras el partido, Costas habló en conferencia de prensa, analizó el duelo ante el Matador y les dejó una dura advertencia a sus futbolistas: "Nos cuestan mucho estos partidos, igual que el año pasado. Cuando el rival no hace demasiado como para ganarte, pero son esos partidos que no podemos perder. Tenemos que acostumbrarnos a por lo menos empatarlos".

Costas y un aviso para sus futbolistas

"Pienso que fue un partido que no fue lindo. Ellos se encontraron con el gol de entrada, nosotros generamos situaciones después. Pienso que en el primer tiempo pudimos haber empatado, pero en el segundo tiempo nos costó llegar. Solo tuvimos la de Lucho (Vietto) en el final. Nos apoderamos del juego y de la pelota, pero no pudimos generar situaciones. El empate hubiese sido lo más justo, pero eso no pasó", añadió.

Por otro lado, el DT se refirió a la gran cantidad de futbolistas lesionados que tiene el plantel: "Las lesiones me condicionaron para el armado del equipo porque estamos con temor de perder más jugadores. Nosotros nos guiamos mucho con los médicos y no queremos arriesgar porque tenemos tres o cuatro jugadores que son importantísimos y que no los queremos perder para esta final".

Racing no pudo con Tigre y cayó por la mínima. (Fotobaires).

A pesar de la advertencia de cara a los próximos encuentros, Costas salió a defender a sus futbolistas tras la caída: "No me preocupa el nivel de esta noche. Uno sabe lo que puede dar cada jugador. Confío a muerte en los jugadores, confío cuando ganamos y también cuando perdemos», expresó Gustavo y sostuvo: «Acá nadie es titular indiscutido. Acá juega el que mejor está y el que mejor me demuestre que merece estar. Estos son partidos que los jugadores tienen que usar para hacerme dudar a mi también".

Finalmente, se refirió al próximo partido ante Argentinos, último partido previo a la ida de la Recopa Sudamericana ante Botafogo el próximo jueves a las 21 en el Cilindro de Avellaneda: "Tenemos programada una rotación también contra Argentinos Juniors, pero como mayoría de titulares. En otros cinco días tenemos el partido con Botafogo y es tiempo acorde para recuperarse de un partido a otro".