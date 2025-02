Javier Frana, capitán de Argentina en la Copa Davis, reveló la particular táctica para vencer a Noruega: “Pudimos construir esta filosofía de…”

Capitaneada por Javier Frana, Argentina sufrió más de la cuenta pero logró clasificar a los octavos de final de la Copa Davis, tras vencer a Noruega 3-2 en la serie. En el primer día, Tomás Etcheverry se impuso por 7-5, 2-6 y 7-6 (5) al ex número 1 del ranking junior, Budkov Kjaer. Sin embargo, unas horas después, Mariano Navone no pudo ante Casper Ruud y terminó perdiendo por 6-3, 6-3. El viernes pasado, la Albiceleste, con Andrés Molteni y Horacio Zeballos, ganó el dobles por 6-2 y 7-5 a la dupla noruega formada por Ruud y Durasovic.

Sin embargo, dos horas después, el número 5 de la ATP igualó la serie al vencer a Etcheverry por 6-3, 6-3. En el partido definitorio, Navone luchó por más de dos horas y media y, tras un comienzo complicado, logró dar vuelta el marcador para vencer a Kjaer 4-6, 6-3, 6-4. Así, la Albiceleste clasificó a la segunda ronda de las qualifiers, donde se enfrentará a los Países Bajos, últimos subcampeones del torneo, en septiembre.

Tras el triunfo, Frana, capitán del equipo argentino por primera vez en su carrera tras la salida de Guillermo Coria, analizó la serie contra los nórdicos: "Este era un escenario posible, en el que teníamos que definir la serie en un quinto punto, y se presentaron todas las situaciones posibles. Pero la verdad es que estoy muy feliz por los chicos, porque fueron ejemplares. No hubo un gesto, un pelotazo, una tirada de toalla por enojo o frustración, ni un comentario negativo. A veces, las cosas no nos salían del todo bien en los entrenamientos, pero nunca tuve que decirles 'tranquilos, no se frustren'. Fueron un verdadero ejemplo".

Frana habló tras la clasificación de Argentina en la Davis. (Foto: Archivo)

"Logramos construir una filosofía de no dramatizar la situación, de vivirla con mucha pasión, pero aceptando que perder podía ser una opción. Sabíamos que lo íbamos a soportar, que no nos iba a torcer, que íbamos a seguir adelante y que cada uno saldría fortalecido, aprendiendo en el proceso. Costó, por supuesto, porque no es fácil, pero al menos creo que es lo que pude transmitirles", agregó.

Sobre su rol como capitán, Frana comentó: "Para mí también fue un compromiso estar tranquilo y ser lucido, porque eso es lo que el jugador necesita cuando está adentro. Había mucha pasión, una hinchada increíble y un equipo de profesionales respaldándonos. También, Eduardo Schwank, mi asistente, que es un animal, con su gran cabeza fue un apoyo fundamental para mí, al igual que todo el cuerpo técnico".

Navone habló sobre el triunfo que le dio la clasificación a Argentina

Navone, el héroe de la jornada al conseguir el último punto de la serie, también se refirió a su triunfo ante Kjaer: "Antes del último partido, Horacio Zeballos me dijo: 'Mirá que si ganas, este será el recuerdo más lindo que te va a quedar para toda tu carrera tenística', y hoy puede ser que ya tenga uno. Estoy muy feliz; fue un partido muy duro contra un joven talento que realmente lo hizo difícil todo el tiempo. Creo que logré sacar mi mejor tenis en algunos momentos, pero en otros no tanto. Costó, y hubo que sufrir en el último game. Saqué tiros importantes y también aguanté lo difícil que fue".

"Sabía desde el principio que la serie se podía definir en el quinto punto. La noche anterior pude dormir tranquilo y hoy hablé bastante con mi entrenador, que está en Buenos Aires. Hablamos de táctica, igual que con Javier. También pude tranquilizarme, porque en la Copa Davis juega mucho lo mental", concluyó.