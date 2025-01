La respuesta de Paranaense a la oferta de River de US$ 3.500.000 por Lucas Esquivel

River no se detiene durante el mercado de pases. El equipo de Marcelo Gallardo ya ha cerrado la incorporación de cinco refuerzos: Matías Rojas, Giuliano Galoppo, Gonzalo Tapia, Enzo Pérez y Lucas Martínez Quarta. Además, el Millonario está muy cerca de concretar el regreso de Gonzalo Montiel, autor del penal que le dio a la Selección Argentina su tercera estrella mundial.

Sin embargo, hay una posición en la que River no cuenta con muchas alternativas: el lateral izquierdo. En principio, el titular indiscutido para el Muñeco es Marcos Acuña, con Milton Casco como suplente. No obstante, las constantes lesiones y problemas físicos de ambos jugadores han llevado al club a considerar la necesidad de sumar una opción más en esa zona. El apuntado por la CD del Millonario es Gabriel Suazo, futbolista chileno y capitán del Toulouse de Francia. Sin embargo, River también ha presentado una oferta por otro lateral izquierdo, que actualmente no será tenido en cuenta en su equipo de Brasil.

River se entrena en San Martín de Los Andes. (Foto: Archivo)

El club de Núñez hizo una propuesta por Lucas Esquivel, jugador de Athletico Paranaense. El exfutbolista de Unión de Santa Fe viene de descender al Brasileirao Serie B con su actual equipo en 2024, por lo que tanto él como varios de sus compañeros estarían buscando una salida en este 2025. Inicialmente, River había intentado llevarse al jugador a préstamo, mientras que el Furacao prefería una venta. Finalmente, desde las oficinas de Núñez cedieron y presentaron una oferta de 2,5 millones de dólares más un millón en bonos por el 50% de los derechos del lateral.

Sin embargo, según informó Germán García Grova, periodista especializado en el mercado de pases, el club brasileño rechazó la oferta y exigió 3,5 millones de dólares limpios por la mitad del pase de Esquivel, lateral izquierdo de 23 años. En 2024, jugó 53 partidos con Paranaense, repartidos entre el Brasileirao, Copa do Brasil, Sudamericana y el estadual, logrando 2 goles y 9 asistencias. Además, recibió 4 amonestaciones y fue expulsado en 2 ocasiones. En su paso por el fútbol argentino, defendió la camiseta de Unión de Santa Fe entre 2020 y 2023, disputando 57 partidos, marcando 1 gol y otorgando 3 asistencias, con 10 tarjetas amarillas y 1 roja.

Paranaense rechazó la oferta de River por Lucas Esquivel.

Mientras el mercado de pases sigue su curso, el plantel de Núñez inició su pretemporada en San Martín de los Andes, donde se prepara para el inicio del Torneo Apertura, en el que debutará ante Platense en Vicente López. Antes de ello, River tiene dos amistosos programados: el primero será ante la Universidad de Chile el próximo viernes 17 de enero, y luego, el martes 21, recibirá en el Más Monumental a la Selección Mexicana.