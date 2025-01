Gallardo va por más: los otros 4 jugadores que quiere para River tras sumar 5 refuerzos

River va por todo en 2025. El equipo de Marcelo Gallardo, que enfrentará cinco competencias esta temporada (Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Torneos Apertura y Clausura, y Copa Argentina), ya ha cerrado la incorporación de cinco refuerzos en los primeros días del año: Gonzalo Tapia, Lucas Martínez Quarta, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo y Matías Rojas. Sin embargo, el "Muñeco" no se conforma y sigue activo en el mercado de pases, donde buscará seguir reforzando el plantel.

Según informó Germán García Grova, periodista especializado en el mercado de pases para Bolavip, el entrenador de River presentó a la comisión directiva una lista con cuatro futbolistas que desea incorporar en este mercado de transferencias: Gonzalo Montiel, Sebastián Driussi, Lucas Esquivel y Jonathan Calleri.

Gallardo no para y quiere más refuerzos. (Foto: Archivo)

El caso más avanzado es el del lateral derecho de Sevilla, Gonzalo Montiel, quien, tras haber sido sobreseído en una causa por presunto abuso sexual, recibió el visto bueno de su parte para negociar su retorno a River. La dirigencia millonaria ya comenzó las conversaciones con el club español, dueño de su pase. Además, el Sevilla busca desprenderse de Montiel debido a problemas con el Fair Play Financiero, y River podría pagar alrededor de 3 millones de dólares como indemnización económica, aunque el club andaluz espera recibir 5 millones por el 100% del pase del autor del penal que le dio a la Selección argentina su tercera estrella mundial.

Por otro lado, Driussi, un viejo conocido de la casa, también está en los planes de Gallardo. Sin embargo, su salida del Austin FC de la MLS no será sencilla. Desde el entorno del jugador, River recibió el visto bueno para su regreso al país, pero aún no se ha llegado a un acuerdo económico respecto a su contrato. Se espera que en los próximos días el club haga una oferta formal al conjunto estadounidense, aunque todavía no hay detalles precisos sobre montos o condiciones de pago.

Driussi podría volver a River. (Foto: Archivo)

En cuanto a Lucas Esquivel, exjugador de Unión, fue ofrecido al conjunto de Núñez. Tras la salida de Enzo Díaz al São Paulo, Gallardo solo cuenta con dos opciones para el lateral izquierdo: Marcos Acuña y Milton Casco. Sin embargo, en caso de lesión de alguno de los dos, el Muñeco necesita un reemplazo, y el jugador del Athletico Paranaense es el principal apuntado. El club brasileño, que descendió a la Serie B, estaría dispuesto a vender el 50% de su pase por 3,5 millones de dólares, aunque River evalúa presentar una oferta por un préstamo con opción de compra.

Por último, Jonathan Calleri, exfutbolista de Boca y actual delantero de São Paulo, es el primer descarte de la lista. El atacante tuvo conversaciones con Gallardo para unirse a River, pero finalmente decidió declinar la oferta, agradeciendo el interés del club de Núñez.