Fin de la novela: Roger Martínez deja Racing y jugará en Arabia Saudita

Racing atraviesa una semana de durísimas bajas. El pasado miércoles, la Comisión Directiva de la Academia alcanzó un acuerdo con América de Cali por Juanfer Quintero, quien fue transferido por 2,5 millones de dólares. Así, Gustavo Costas perdió a una de las figuras clave del equipo, pero eso no es todo. Roger Martínez, autor del gol que selló el 3-1 ante Cruzeiro y le dio a Racing su primera Copa Sudamericana, también dejará el club.

El delantero colombiano, cuyo contrato expiró el 31 de diciembre, no se presentó a la pretemporada. Tras varias idas y vueltas, finalmente continuará su carrera en el Al Tawoon de Arabia Saudita. En un primer momento, Roger se reunió con Sebastián Saja, director deportivo de Racing, y con Diego Cifarelli, tesorero del club, para negociar la renovación de su contrato. La propuesta inicial de la CD consistió en extender su vínculo por un año y medio más, manteniendo el salario actual y con el compromiso de saldar una deuda que el club tenía con el jugador desde 2016, cuando fue transferido al Jiangsu Suning de China.

Roger Martínez se va de Racing. (Foto: Archivo)

Sin embargo, la oferta no cumplió con las expectativas del colombiano, quien la rechazó de manera cordial, ya que esperaba una mejora salarial. Aunque no se llegó a un acuerdo en ese primer encuentro, se programó una segunda reunión, en la cual desde el club le pidieron al futbolista un día más para intentar acercarse a sus pretensiones. No obstante, tras ese intercambio, no hubo más comunicación, y el entorno del jugador avanzó en las negociaciones para su traspaso al fútbol de Medio Oriente.

El pasado miércoles, Roger Martínez viajó desde Miami a Doha, donde se reunió con sus representantes, se sometió a la revisión médica en la Academia Aspire y luego viajó a Arabia Saudita para firmar su contrato. Así, Roger se incorporará al Al Tawoon, equipo dirigido por el Vasco Arruabarrena, y se convertirá en el único colombiano del plantel. Además, será uno de los mejores pagos de la plantilla, aunque las cifras son desconocidas. Sin embargo, debido a la magnitud de la oferta, Racing no pudo igualarla.

"Hemos perdido mucho en el frente de ataque. No pudimos lograr que Roger se quedara. Queríamos que renovara y siguiera en Racing", aseguró Costas en diálogo con ESPN. Ahora, la Academia deberá salir a buscar un delantero que reemplace al colombiano, aunque también cuenta con Adrián "Maravilla" Martínez y Maximiliano Salas. En su tercer paso por el club, el delantero disputó 50 partidos y anotó 16 goles, destacándose especialmente el que marcó en la final de la Copa Sudamericana ante Cruzeiro, un gol que le dio a Racing un título internacional después de 36 años de espera.