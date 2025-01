¿Qué pasará con los Martínez? Racing negocia por la continuidad de Roger y Maravilla

Racing dejó atrás un intenso 2024, en el que tuvo altibajos deportivos, pero con un balance más que positivo por la obtención de la Copa Sudamericana, y que cerró con una histórica elección que le dio un cambio de timonel a la dirigencia por primera vez en 11 años. Con la continuidad de Gustavo Costas en el banco asegurada y con Diego Milito como flamante nuevo presidente, apuestan a tener un 2025 superador, con la Copa Libertadores como máxima ambición.

Para eso, necesitan no solamente incorporar nuevos jugadores para reforzar los puntos más débiles que no le permitieron pelear por más la última temporada, sino también mantener una buena base del plantel. Ya habiendo perdido a una de sus principales figuras como es Juanfer Quintero, ahora quieren hacer lo posible por retener a otros dos futbolistas fundamentales y referentes del equipo: Roger Martínez y Adrián Martínez.

Roger Martínez tiene un pie y medio afuera de Racing. (Foto: Fotobaires)

La situación del colombiano es la más complicada de todas. Habiendo finalizado su contrato este 2024 que acaba de concluir, desde Avellaneda la habían ofrecido renovar por un año más por el mismo sueldo, cosa que el Tanque rechazó. Tras esto le hicieron una segunda propuesta superadora que incluía la cancelación de una deuda cercana al millón de dólares, pero tampoco prosperó.

Sin embargo, si bien todo indicaba que se iría definitivamente libre, en Racing decidieron no darse por rendidos y le pidieron que les diera 24 horas más para realizar una última oferta que se acerque más a sus pretensiones. Las posibilidades son escasas pero no inexistentes, aunque las propuestas que tiene Roger de Arabia Saudita podrían poner en jaque al cuadro blanquiceleste.

Racing y Maravilla estarían cerca de llegar a un acuerdo. (Foto: Fotobaires)

La situación de Maravilla Martínez es bastante distinta, ya que su vínculo se extiende hasta diciembre de 2026. La negociaciones en este caso están enfocadas en mejorar su contrato actual para que no se lo lleven desde el exterior. El último día hubo una reunión con el goleador, pero no se llegó a un acuerdo. Sin embargo, los números que se discutieron no estarían muy lejos de lo que pretende el jugador, por lo que en la Academia son optimistas en que podrán retenerlo.