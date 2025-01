Bombazo en Racing: la decisión que tomó Juan Fernando Quintero tras haberse presentado a la pretemporada

Racing se alista para un 2025 que tendrá como primer desafío la Recopa Sudamericana en febrero, donde enfrentará a Botafogo, campeón de la Copa Libertadores. Además, la Academia disputará los torneos Apertura y Clausura, la Copa Argentina y la Copa Libertadores. Con el inicio de la pretemporada, Gustavo Costas sufrió la baja de una de sus figuras: Juan Fernando Quintero le comunicó a la dirigencia de Racing que no continuará en el club, a pesar de tener contrato hasta finales de 2025. La razón es que su prioridad será regresar a Colombia este año para estar cerca de su familia, debido a la delicada situación de salud que atraviesa su esposa.

"Hablé con Saja y con Gallardo. Obviamente, por la confianza que tengo con ambos, entendieron mi necesidad. Milito aún no me llamó, pero fue jugador y me sabrá entender. Mi preferencia es quedarme en Colombia, cerca de mi familia", había declarado Juanfer en diálogo con Radio La Red, antes del cierre de 2024.

Quintero tomó una drástica decisión. (Foto: Archivo)

Sin embargo, para sorpresa de todos, el volante colombiano se presentó al primer día de la pretemporada, a diferencia de sus compatriotas Roger Martínez, quien tiene todo encaminado para continuar su carrera en Arabia Saudita, y Johan Carbonero. El futuro de Quintero parece estar en el América de Cali, que ya está preparando una nueva oferta por el futbolista, luego de que Racing rechazara rotundamente la primera propuesta (1 millón de dólares a pagar en tres cuotas).

No obstante, este domingo, Juanfer tomó una drástica decisión: le informó a la dirigencia que no viajará a Paraguay para realizar la pretemporada con el resto de sus compañeros. Sin embargo, Racing tampoco autorizó a Quintero para que pueda viajar a Colombia durante estos días.

Costas dio inicio a la pretemporada de Racing. (Foto: Archivo)

Rodrigo Riep, agente de Quintero, llegó a Argentina el pasado viernes y ese mismo día se reunió con la comisión directiva de la Academia para tratar de encontrar la mejor solución para el futbolista de 32 años. Racing pretende 5 millones de dólares por Juanfer, pero la intención de Riep es que la dirigencia baje sus pretensiones económicas para poder destrabar la situación y evitar que el club tenga en su plantel a un jugador que ya ha manifestado su deseo de partir.