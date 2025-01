Racing calificó de “ridícula” la primera oferta de América de Cali por Juanfer Quintero

Racing comenzó el 2025 con una baja significativa. Juan Fernando Quintero, pieza clave en la consagración del equipo de Costas en la Copa Sudamericana, rompió el silencio y le comunicó a la dirigencia que no continuará en el conjunto de Avellaneda, ya que su prioridad será regresar a Colombia este año para estar cerca de su familia, debido a la delicada situación de salud que atraviesa su esposa.

De esta manera, varios clubes colombianos se mostraron interesados en contar con los servicios del volante. Sin embargo, Quintero tiene contrato con Racing hasta diciembre de 2025, por lo que cualquier equipo que desee fichar al mediocampista deberá negociar con la dirigencia de la Academia. "Debo respeto a Racing. Mi ficha aún no se ha pagado completamente y espero que todo se resuelva de la mejor manera. Es importante que ambas partes queden conformes", afirmó Quintero sobre las negociaciones con el club y los equipos interesados en su fichaje.

Quintero seguiría su carrera en Colombia. (Foto: Archivo)

Independiente Medellín, club del que es hincha el exfutbolista de River, era uno de los equipos que mostró interés en Quintero. No obstante, América de Cali se perfila como el principal candidato y presentó una primera oferta que fue rechazada de inmediato por la CD de Racing. Según informó el medio deportivo Olé, la dirigencia de la Academia calificó de "ridícula" la propuesta del conjunto colombiano: un millón de dólares a pagar en tres cuotas. La Academia exige cinco millones de dólares para dejar ir a Quintero.

Racing comenzará la pretemporada este viernes. (Foto: Archivo)

“Hablé con Saja y con Gallardo. Obviamente, por la confianza que tengo con ambos, entendieron mi necesidad. Milito aún no me ha llamado, pero fue jugador y me sabrá entender. Mi preferencia es quedarme en Colombia, cerca de mi familia", afirmó Juanfer el pasado lunes durante su descanso en Colombia.

Por otro lado, Racing sigue negociando con Roger Martínez para que el delantero colombiano continúe en el club durante 2025. Martínez tiene ofertas tentadoras de Arabia Saudita y, en principio, parecía que dejaría la Academia. Sin embargo, finalmente se sentó a negociar con la dirigencia para mejorar su contrato y seguir en Avellaneda.