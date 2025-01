Sufre Costas: la figura de Racing que está a un paso de irse a Arabia Saudita

Después de un exitoso 2024, en el que Racing se coronó campeón de la Copa Sudamericana, el equipo comenzó la pretemporada con un único objetivo: competir en todos los frentes. Sin embargo, Gustavo Costas recibió malas noticias al inicio del año. Juan Fernando Quintero, una pieza clave en la consagración del equipo en el certamen continental, le comunicó a la dirigencia de la Academia que no continuará vistiendo los colores de Avellaneda. Su prioridad será regresar a Colombia para estar cerca de su familia, debido a la delicada situación de salud de su esposa.

No obstante, esa no fue la única mala noticia para Costas al inicio de la pretemporada. Johan Carbonero no se presentó a los entrenamientos y podría enfrentarse a una sanción económica. El exfutbolista de Gimnasia adoptó esta medida como forma de presión para lograr su salida del conjunto de Avellaneda. Hasta el momento, Racing solo recibió una oferta del Inter de Porto Alegre por el extremo colombiano, pero fue rechazada por la Comisión Directiva.

Costas comenzó la pretemporada con dos ausencias. (Foto: Archivo)

Además de la posible salida de Quintero y la ausencia de Carbonero, Racing está a punto de perder a su tercer colombiano en el plantel. Roger Martínez, cuyo contrato expiró el 31 de diciembre, tampoco se presentó a los entrenamientos, y todo indica que su futuro estará en Arabia Saudita. En un principio, el delantero se reunió con la dirigencia, encabezada por Diego Milito, presidente de Racing, para negociar una renovación de su contrato. Sin embargo, la primera propuesta de la CD, que consistía en extender su contrato por un año más manteniendo el salario actual, no alcanzó las expectativas del colombiano, quien rechazó la oferta de manera cordial, ya que esperaba una mejora salarial.

Aunque no se alcanzó un acuerdo en esa primera instancia, hubo un segundo encuentro, y desde el club le solicitaron a Roger un día más para intentar acercarse a sus pretensiones. No obstante, no se concretó más comunicación, y desde el entorno del jugador ya están avanzando en las negociaciones para su traspaso al fútbol de Medio Oriente. Además, Racing deberá saldar una importante deuda de un millón de dólares que mantiene con Roger Martínez desde 2016.

Roger Martínez continuará su carrera en Arabia Saudita. (Foto: Archivo)

En caso de no llegar a un acuerdo, Roger pondrá fin a su tercera etapa en la Academia. En total, disputó 50 partidos y marcó 16 goles, siendo el más destacado el anotado en la final de la Copa Sudamericana ante Cruzeiro, que le dio a Racing un título internacional tras 36 años de espera.