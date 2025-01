Racing arrancó la pretemporada con Quintero y la ausencia de un jugador que sería sancionado

Racing inició la pretemporada de cara al primer semestre de 2025 con la presencia del mediocampista colombiano Juan Fernando Quintero, quien aseguró que no continuará en el club, y la ausencia de sus compatriotas Johan Carbonero y Roger Martínez, quien busca salir de la entidad.

Tras un 2024 exitoso para el equipo de Avellaneda, donde conquistó la Copa Sudamericana en Asunción, logrando su primer título internacional en 36 años, los dirigidos por Gustavo Costas comenzaron la pretemporada este viernes en el predio Tita Mattiussi, con la sorpresiva presencia de Quintero, quien, hace algunos días, confesó que prefiere quedarse en Colombia y dijo: "Si se da todo, creo que se cerró mi ciclo en Argentina como jugador".

Juanfer se presentó en la pretemporada de Racing. (Foto: Archivo)

El mediocampista de 31 años se presentó a entrenar ya que aún tiene contrato y busca evitar conflictos adicionales con su salida. Su representante, Rodrigo Riep, llega al país este viernes con el objetivo de que Racing ceda y baje los 5 millones de dólares que solicita como resarcimiento económico. Quintero viene arrastrando situaciones familiares que lo llevan a elegir volver al fútbol colombiano, y el América de Cali parece ser su destino. El ex River acordó un contrato de tres años con los "Diablos Rojos", pero la traba estaría en el monto que pide Racing, que rechazó una oferta de un millón de dólares a pagar en tres cuotas por parte del club caleño.

Por otro lado, su compatriota Roger Martínez quedó libre el 31 de diciembre y, por ello, no se presentó este viernes a los entrenamientos. El delantero tiene sobre la mesa una oferta de renovación por dos años por parte de Racing, pero esta no competiría con las ofertas superadoras que tiene del exterior, por lo que es muy difícil que continúe vistiendo la camiseta blanquiceleste. A la baja del colombiano se suma la del defensor Leonardo Sigali, quien no renovó contrato, y el delantero Agustín Urzi, que volvió al Juárez de México tras finalizar su préstamo.

Por otra parte, Johan Carbonero, quien sí tiene contrato vigente, no se presentó a los entrenamientos y podría ser sancionado con una multa económica. La decisión que tomó el ex Gimnasia fue como método de presión para lograr su salida. La Academia recibió una oferta del Inter de Porto Alegre de Brasil por el extremo colombiano, pero finalmente fue rechazada por la CD del conjunto de Avellaneda. Desde su llegada a Racing, Carbonero disputó 63 partidos (32 como titular), anotó ocho goles y levantó tres títulos (Trofeo de Campeones 2022, Supercopa Internacional 2023 y Copa Sudamericana 2024).

Carbonero no se presentó en la pretemporada y podría ser sancionado. (Foto: Archivo)

Por último, varios jugadores que volvieron a Racing tras estar cedidos en otros clubes deberán definir su continuidad, como Gastón Gómez (quien estuvo en San Lorenzo de Almagro), Héctor Fértoli (en Huracán), Matías Tagliamonte (en Gimnasia de Mendoza), Catriel Cabellos (en Alianza Lima de Perú), Evelio Cardozo e Iván Maggi (en Nueva Chicago), Patricio Tanda (en Unión de Santa Fe), Nicolás Kozlovsky (en Atlético Rafaela) y Emiliano Saliadarre (en Temperley).

Fuente: NA