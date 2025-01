La particular reacción de Paredes cuando le preguntaron si va a seguir en la Roma

Los hinchas de Boca aún mantienen viva la ilusión de un regreso muy esperado. Tras un comienzo flojo en el Torneo Apertura, donde empató sin goles ante Argentinos Juniors y 1-1 frente a Unión, el Xeneize está en la búsqueda de repatriar a Leandro Paredes, campeón del mundo y bicampeón de América con la Selección argentina. A pesar de que la negociación no es sencilla, el mediocampista tiene el deseo de regresar al club que lo vio nacer, aunque la Roma aún quiere retenerlo en su plantel.

El pasado jueves, el conjunto italiano disputó la última jornada de la fase de grupos de la UEFA Europa League contra el Eintracht Frankfurt. Con goles de Angeliño y Shomudorov, la Loba derrotó al equipo alemán y logró la clasificación a los playoffs del certamen. Por su parte, Paredes jugó 60 minutos antes de ser reemplazado por Cristante. Sin embargo, el exjugador de Juventus no aprobó la decisión de Claudio Ranieri, técnico de la Roma, y al salir del campo mostró su enojo: caminó hacia el banco de suplentes y pateó furiosamente una botella que estaba en el suelo.

La reacción de Paredes cuando le preguntaron sobre su futuro

Al salir del estadio, el mediocampista fue interceptado por un grupo de periodistas de Corriere dello Sport, quienes le consultaron sobre su futuro en el club romano. Ante la pregunta, el mediocampista reaccionó de forma particular: apenas los miró y siguió caminando, eludiendo así una respuesta que pudiera definir si continuará o no en la Loba hasta el final de la temporada, como lo estipula su contrato.

En la conferencia de prensa posterior, Ranieri fue consultado sobre el enojo de Paredes tras ser sustituido. El entrenador explicó: "Él no se decepcionó, simplemente quería seguir jugando. Es algo positivo, también es algo lindo. En fin, no tiene mayor relevancia". Luego, un periodista le preguntó sobre la posible vuelta de Leandro a Boca, a lo que Ranieri respondió: "No me interesan los rumores. Estoy muy contento si se queda. Él sabe cuánto lo respeto. Me entristecería perder a un campeón del mundo, a un jugador increíble que, incluso cuando no jugaba, entrenaba con (Mats) Hummels a toda velocidad. Perdería un ejemplo para el grupo".

Ranieri habló sobre la posible salida de Paredes a Boca

"Entiendo las necesidades de cada jugador y de cada familia. Pero él no me dijo nada", admitió, dejando en claro, una vez más, que aceptaría su decisión en caso de que quisiera irse al cuadro de la Ribera, pero que no tiene certezas sobre su salida inminente.