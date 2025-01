La nueva frase del DT de la Roma sobre Paredes que lo ¿acerca? a Boca: “Entiendo las necesidades de…”

El regreso de Leandro Paredes es uno de los más grandes anhelos en todo el mundo Boca. Tras el gran mercado de pases que hicieron en este verano del 2025, le querían poner un broche de oro con la repatriación del 5 campeón del mundo. Él ya habría dado el visto bueno y estaría esperando que el club avance para poder llegar de una vez por todas a un acuerdo contractual.

Este jueves jugó el que podría haber sido su último partido con la camiseta con la Roma, en la victoria 2-0 sobre en Eintracht Frankfurt por Europa League a partir de la cual se aseguraron su lugar en los Playoffs. Claudio Ranieri, quien siempre expresó sus intenciones de retener a Lean, fue consultado por su situación en conferencia de prensa luego del encuentro.

Las declaraciones de Ranieri sobre la posible salida de Paredes

"No me interesan los rumores. Estoy muy feliz si se queda. Él sabe cuánto lo respeto. Me entristecería perder a un campeón del mundo y a un tipo increíble que, incluso cuando no jugaba, entrenaba con (Mats) Hummels a toda velocidad. Perdería un ejemplo para el grupo", comenzó a decir, reiterando su deseo de que el argentino se quede.

Sin embargo, lanzó luego una sugerente frase que no hizo más que alimentar las esperanzas de los fanáticos xeneizes: "Entiendo las necesidades de cada jugador y de cada familia. Pero él no me dijo nada", admitió, dejando en claro, una vez más, que aceptaría su decisión en caso de que quisiera irse, pero que no sabía la inminencia de su posible salida.

La fuerte reacción de Paredes cuando fue reemplazado

De hecho, durante el partido sucedió una situación muy particular cuando Ranieri decidió sustituirlo a los 60 minutos, con el marcador ya 2-0. Al dejar el campo de juego, Paredes se mostró muy enojado y camino al banco de suplentes pateó con mucha bronca una botella que estaba en el piso. Muchos fanáticos interpretaron que este gesto fue una señal de que no quería despedirse de este modo de la Roma, ya que esta sería su última presentación antes de ir a Boca.

En las próximas 24 horas se definirá todo.