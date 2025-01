La llamativa frase de Mauro Zárate sobre la final de Madrid que perdió con Boca: “No nos tocó ganar, pero fue…”

Mauro Zárate, a los 37 años, hizo oficial su retiro del fútbol unas semanas atrás y ahora dio su primera entrevista como “exjugador”. Fue con Juan Pablo Varsky en Clank!, en un diálogo en el que reveló intimidades, habló de su situación familiar y la mala relación con su hermano Rolando y de la final de la Copa Libertadores 2018 en Madrid… de la cual dejó una frase muy particular.

Zárate confesó cómo fue la reacción del núcleo familiar cuando en 2018 les contó que iría a Boca y aseguró que en su vínculo con su hermano “Roly” no tiene remedio. “Yo nunca pensé que iba a tener quilombo con mis hermanos (...) Me sorprendió la reacción de Roly. Les generamos un mal a mis viejos, que ahora no están más. ¿Si el tiempo cura? No, no. Creo que ya está, no hay vuelta atrás”, sentenció.

Mirá el video

A su vez, el exdelantero de Lazio y West Ham, entre muchos otros, habló de la final de Madrid de la que fue protagonista, sobre todo, por sus dichos en la previa. “El que pierde se tiene que ir del país”, había declarado. Ahora, con Varsky, bromeó: “Y me fui. Me fui como un mes a Dubái y no volví más”. Sobre aquel partido, Zárate reveló que varios de sus compañeros no llegaban bien físicamente y que hubiese sido mejor haber disputado el partido de vuelta en el Monumental.

“Allá llegamos con chicos tocados que eran importantes, como por ejemplo Pablo Pérez”, comenzó. “Para mí era muy importante en el equipo y estaba muy mal del talón. Se infiltró en la entrada en calor y el primer tiempo. La verdad que no pudo jugar, entró a la cancha pero no pudo jugar. Es entendible, esa final no se la quiere perder nadie. Fue duro porque era un jugador difícil de reemplazar”, completó Zárate, mencionando además los casos de Cristian Pavón, Sebastián Villa y Fernando Gago (que se lesionaría el tendón de Aquiles).

La declaración más llamativa, de todos modos, fue a la hora de explicar sus sensaciones respecto de aquel inolvidable partido entre Boca y River. “Sentía que era nuestra. Que teníamos el mejor equipo de América, con diferencia”, se sinceró Zárate. Y luego confesó: “Fue hermosa. La final fue hermosa. No nos tocó ganar, pero la verdad que fue hermosa”.