El mánager de Abaldo apuntó contra Gimnasia por no dejarlo irse y reveló: "Tuvo ganas de matarse"

Las repercusiones alrededor de su caso no cesan. Matías Abaldo, el chico uruguayo de 20 años que jugaba para Gimnasia y Esgrima de La Plata y que dejó la concentración del Lobo para regresar a su país y así volver a vestir los colores de Defensor Sporting mientras lidiaba con problemas de salud mental, sigue despertando opiniones.

Ahora fue el turno de su mánager y amigo Edgardo Lasalvia, quien destruyó a la dirigencia de Gimnasia por sus tratos y brindó detalles. Sobre el estado de Abaldo, expresó: “No lo veo bien. Lo veo con frustración, él siente un poco de culpa capaz de fallarle a los que lo queremos, lo que le estamos haciendo entender es que nosotros lo vamos a amar juegue o no al fútbol y que eso es un medio de vida, que para él es su pasión y lo vamos a seguir entendiendo. Acá no hay plata en el medio que arregle la salud mental, y en eso estamos abocados”.

Abaldo jugó 36 partidos en el Lobo y convirtió 5 goles. (Foto: archivo)

En el diálogo con El Equipo Deportivo en La Redonda, ahondó: “Acá estamos hablando de que hay un pibe que tuvo ganas de matarse. Tengo que velar por la salud mental de Matías. La plata a Gimnasia se la devuelvo yo, con otro jugador o una transferencia. Acá el tema no es el dinero sino la salud de una persona”. El Lobo primero licenció al jugador por "motivos psicológicos", pero ahora no se pone de acuerdo con Defensor Sporting por la situación de Abaldo.

Lasalvia le dedicó un párrafo a la dirigencia de Gimnasia de La Plata, encabezada por el presidente Mariano Cowen, a la que cuestionó por oponerse a que Abaldo regresara a entrenar con Defensor. “Noto allá un poco la frialdad, de hecho Gimnasia no autorizó a que el chico entrene en Defensor, no lo autorizó y me parece que lo mejor puede estar el pibe es entrenando con un grupo y empezar a arroparlo y realmente que no deje de sentirse jugador de fútbol. Que vea que por ahí está el camino, capaz su salvación”.

“En Gimnasia hay un trato muy raro: está con un tema de auditoría, no sé bien cómo es, y hoy en día a lo único que están abocados es por el dinero de Abaldo”, reveló Lasalvia. “La verdad, el dinero me lo paso por otro lado yo. No le va a faltar dinero a Gimnasia por ese tema. Hoy a Matías le deben 20 días de enero y Gimnasia lo compró porque tenía problemas, por eso pagó ese precio”, completó.