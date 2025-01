¡Atento, Boca! Otro grande de Sudamérica hizo una oferta por Leo Paredes: su respuesta

El mercado de pases de Boca ha sido uno de los más destacados en los últimos tiempos. Con la incorporación de siete refuerzos de gran calidad, el Xeneize se preparó para afrontar una nueva temporada, cuyo principal objetivo será la Copa Libertadores y el Mundial de Clubes. Sin embargo, en su debut en el Torneo Apertura, el equipo dirigido por Fernando Gago no pudo marcar y terminó empatando 0-0 frente a Argentinos Juniors en La Bombonera.

A pesar de la desilusión de los hinchas, que no salieron del todo contentos, aún hay razones para celebrar. Boca tiene la posibilidad de sumar a su octavo refuerzo en este mercado de pases: Leandro Paredes. El futbolista, campeón del mundo y bicampeón de América, es el gran sueño del club, pero su salida de la Roma no será sencilla. Claudio Ranieri, su actual entrenador, lo tiene en cuenta, a diferencia de su ex técnico, Ivan Juric.

Paredes, el sueño de los hinchas de Boca. (Foto: Archivo)

Por otro lado, Paredes tiene el firme deseo de regresar al club que lo vio nacer y ha hecho todo lo posible para volver en este mercado de pases. Sin embargo, la dirigencia aún no ha presentado una oferta formal. Ante la espera de una propuesta oficial, otro gigante sudamericano ha adelantado su jugada y le envió una oferta formal al jugador.

Según informó el periodista Gastón Edul, quien sigue de cerca el día a día de la Selección argentina, el Santos de Brasil se comunicó con Paredes para sumarlo a su plantilla, recientemente ascendida al Brasileirao. El contacto fue hecho a través de Neymar, excompañero en el París Saint-Germain, quien está a punto de firmar su contrato para volver al Peixe, el club con el que debutó en Primera División y ganó la Copa Libertadores en 2011. Sin embargo, pese a la propuesta del conjunto brasileño, Paredes rechazó la oferta.

Sobre Leandro Paredes:

Quedan 4 días de mercado de pases. Él hizo todo lo que está a su alcance para llegar a Boca ahora.

Boca no se comunica hace una semana y todavía no llegó esa segunda oferta contractual.

Santos le hizo una oferta formal para que vaya con Neymar y la… pic.twitter.com/ILOctbOwZZ — Gastón Edul (@gastonedul) January 27, 2025

"Le llegó una oferta formal de Santos, a través de Neymar, quien quería jugar con él. Pero Paredes la rechazó porque su deseo es jugar en Boca ahora", publicó Edul en su cuenta de X. Si finalmente se concreta la conversación entre Riquelme y el campeón del mundo, y ambos llegan a un acuerdo salarial, el cuadro de la Ribera iniciará las negociaciones con la Roma. El club italiano pide una compensación de entre 3 y 5 millones de dólares para rescindir el contrato del futbolista, que vence en junio de 2025.

El futbolista que podría ser clave para la llegada de Paredes

Aunque el mercado de pases cierra el 31 de enero, Boca tendría hasta el 7 de marzo para fichar a Paredes. ¿Por qué? Debido a la cesión de Mauricio Benítez al Royal Amberes de Bélgica, que se concretaría después del 31 de enero, lo que le permitiría al Xeneize sumar un jugador del exterior por un mes más. Sin embargo, vender al futbolista en marzo no sería la mejor opción para la Roma, ya que no tendría tiempo para encontrar un reemplazo en el mediocampo, lo que deja la situación aún lejos de resolverse.