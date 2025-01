La frase del DT del jugador que quiere River que ilusiona con cerrar el octavo refuerzo: "Mientras el mercado esté abierto, todo vale"

River empató 1-1 ante Platense en su debut en el Torneo Apertura de la Liga Profesional. Con dos errores de los arqueros (Armani y Cozzani), el Millonario y el Calamar repartieron puntos en Vicente López. Con la mente puesta en el partido del miércoles ante Instituto de Córdoba en el Más Monumental, Marcelo Gallardo evalúa realizar cambios en el once titular que jugó en Vicente López.

En cuanto al mercado de pases, que cierra este viernes a las 12 de la noche, River fue uno de los equipos más activos, incorporando a siete futbolistas: Gonzalo Tapia, Enzo Pérez, Lucas Martínez Quarta, Giuliano Galoppo, Gonzalo Montiel, Sebastián Driussi y Matías Rojas, autor del gol ante Platense. Sin embargo, la CD sigue insistiendo en la contratación de Lucas Esquivel, lateral izquierdo de Athletico Paranaense, quien podría llegar en los próximos días. Además, no fue convocado en los últimos cuatro partidos de su equipo.

Esquivel está muy cerca de llegar a River. (Foto: Archivo)

Por su parte, Mariano Barbieri, entrenador del conjunto brasileño, fue consultado luego del empate sin goles ante Coritiba por la quinta jornada del Torneo Estadual sobre la posible salida de Esquivel al club de Núñez: “No puedo decir que nadie más se irá. Mientras el mercado esté abierto, todo es posible; hay salidas y llegadas”, afirmó.

En paralelo, Gallardo dejó en claro que River aún no se retira del mercado de pases y seguirá buscando refuerzos: "Tenemos un plantel numeroso. No vamos a dar por cerrado el mercado ni nada. Hasta que no termine, no lo voy a garantizar. Veremos qué posibilidades se presenten", declaró en la conferencia de prensa del jueves pasado.

El River de Gallardo empató en su debut ante Platense. (Fotobaires)

Con el Mundial de Clubes y la Copa Libertadores como objetivos principales, el Millonario buscará conformar el mejor plantel posible, con recambio, para afrontar todas las competencias de 2025. Sin embargo, la atención de todo el plantel y cuerpo técnico está centrada en el partido del miércoles ante el Instituto de Pedro Troglio, que llega de gran manera tras una contundente victoria 3-0 sobre Gimnasia en donde mostró un gran nivel.