La particular sentencia de Gallardo tras el pobre empate de River ante Platense: “No me…”

River rescató sobre el final del encuentro un empate frente a Platense en su debut oficial en este 2025, por la primera fecha del Torneo Apertura. El equipo de Marcelo Gallardo se llevó un 1-1 del estadio del Calamar gracias a la cabeza de Matías Rojas, uno de sus refuerzos, y el técnico intentó quitarle dimensión a la performance.

Pese a haber tenido la posesión durante la mayor parte del encuentro, River no pudo lastimar demasiado al arquero Juan Pablo Cozzani y, de hecho, fue el Calamar el que consiguió abrir el marcador tras un centro, un remate débil y un error grosero de Franco Armani. A cuatro minutos del final del partido, Matías Rojas consiguió, de cabeza, poner el 1-1 que sería definitivo.

En conferencia de prensa, tras el “alivio” del empate, le preguntaron al Muñeco por sus sensaciones y el DT intentó quitarle dramatismo al desempeño del Millonario. “No me preocupa lo de hoy. Lo que tenemos que saber es que debemos aprender a adaptarnos a estos partidos difíciles”, esbozó.

“No ganamos ni jugamos como hubiésemos querido. Pero no tengo ninguna duda de que con el correr de los partidos vamos a andar bien”, completó. River enfrentará en la segunda fecha del torneo a Instituto, de local, luego visitará a San Lorenzo y más tarde recibirá a Independiente.

Por otro lado, el Muñeco se sumó a Matías Rojas y criticó el estado del campo de juego, algo que el exRacing hizo postpartido: “La cancha no estaba para jugar de la manera que nos gusta. Nos faltó un poco más de presencia en el último sector del campo. No me preocupa para nada porque es el primer partido”, sentenció Gallardo.