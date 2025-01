La Selección argentina Sub 20 debuta en el Sudamericano ante Brasil: hora y cómo ver en vivo

La Selección argentina Sub 20 debutará este viernes en el Campeonato Sudamericano que se juega en Venezuela, enfrentando a Brasil en el clásico del continente. El partido, correspondiente a la primera fecha del Grupo B, está programado para las 20:30 horas y se disputará en el Estadio Misael Delgado, en la ciudad de Valencia, con capacidad para 10.400 espectadores. El árbitro será el paraguayo Derlis López, y el encuentro se podrá seguir en vivo por D Sports.

Con Diego Placente como director técnico, la Selección argentina Sub 20 llega con confianza tras vencer a Chile en los amistosos previos por 3-2 y 3-1, disputados en territorio trasandino.

La "Albiceleste" buscará mejorar su rendimiento en este Sudamericano, luego de la decepcionante actuación en 2023, donde, bajo la conducción de Javier Mascherano, terminó cuarta en su grupo, no accedió al hexagonal final y, por lo tanto, no logró clasificar al Mundial. Sin embargo, Argentina logró estar presente en la Copa del Mundo debido a la pérdida de sede de Indonesia por conflictos políticos, lo que permitió que el torneo se disputara en Argentina, aunque el equipo nacional no superó los octavos de final.

La Selección de Placente debuta en el Sudamericano. (Foto: Archivo)

Este torneo otorga cuatro plazas para el Mundial Sub 20, que se celebrará en Chile entre septiembre y octubre de este año. La Argentina buscará la clasificación para volver a ser protagonista, ya que su última consagración fue en 2007, y desde entonces no ha vuelto a llegar ni siquiera a las semifinales.

Brasil, dirigido por Ramon Menezes, es uno de los equipos más destacados de la región. Aunque no cuenta con figuras sobresalientes, siempre es un contendiente fuerte, habiendo ganado cuatro de las últimas ocho ediciones del torneo.

El otro partido de la jornada del viernes tendrá como protagonistas a Bolivia y Ecuador, quienes se enfrentarán a partir de las 18:00, también en el Estadio Misael Delgado.

Las siguientes son otros detalles del encuentro

-Sudamericano Sub 20.

-Primera fase: Grupo B.

-Estadio: Derlis López (Paraguay).

-Hora de inicio: 20:30. -TV: D Sports

Fuente: NA