Las 5 joyitas que prometen brillar en el Sudamericano Sub 20 de Venezuela

El Sudamericano Sub 20 arranca este 23 de enero en Venezuela y reúne a las máximas promesas de Sudamérica. Este torneo no solo entrega cuatro boletos al Mundial Sub 20 de Chile, sino que también sirve como una vidriera para los clubes europeos.

En torneos anteriores, cracks como Lionel Messi, Neymar Jr., James Rodríguez y Gabriel Jesús dieron sus primeros pasos en este torneo, mostrando que el Sudamericano Sub 20 es el lugar perfecto para que las futuras estrellas se den a conocer. Estos son cinco jugadores a los que hay que prestarles atención.

Alex Woiski (Argentina): talento albiceleste desde España

Alex Woiski, otro europibe que quiere seguir tras los pasos de Alejandro Garnacho y Nico Paz. Foto: IG @alex.woiski.

El delantero argentino nacido en Mallorca, España, llega con un presente destacado. A sus 19 años, ya se entrena con el primer equipo del Mallorca tras ser figura en la Copa del Rey Juvenil 2024. Convocado por Javier Mascherano, Woiski promete ser una de las cartas ofensivas de la Selección argentina Sub 20, que buscará su boleto a Chile con un plantel que mezcla experiencia internacional y hambre de gloria.

Gabriel Carvalho (Brasil): un diamante del Brasileirao

El volante ofensivo de Inter ya jugó 24 partidos en el Brasileirao. Foto: IG 07gabrielcarvalho.

Con solo 17 años, Carvalho ya brilló en el Inter de Porto Alegre, donde disputó 24 partidos en el Brasileirao antes de ser transferido por 16 millones de dólares al Al Qadsiah FC. Su capacidad para adaptarse al rol de mediocampista ofensivo o extremo lo convierte en una pieza clave para Brasil. En el Sudamericano será titular y tendrá la oportunidad de demostrar por qué ya es una promesa consolidada.

Alfonso Montero (Uruguay): sangre de defensor charrúa

Alfonso Montero es hijo del recordado Paolo Montero, todo un caudillo de Uruguay. Foto: @AlfonsoMontero_

Heredero del talento de su padre, Paolo Montero, Alfonso es un zaguero central que ya forma parte de la Juventus. Con 17 años, debutó en la Primavera Sub-19 del club italiano y estuvo cerca de sumar minutos en la Serie A. Su físico imponente y su lectura del juego lo posicionan como una de las figuras de la Celeste en este Sudamericano.

Carlos Sarabia (Colombia): la nueva joya de Millonarios

El polifuncional jugador de Millonarios es veloz y potente. Foto: Facebook: Millonarios FC

Este lateral, conocido por su polivalencia, también puede desempeñarse como extremo gracias a su velocidad, potencia y resistencia física. Llegó al Fútbol Base de Millonarios en 2023, y rápidamente se destacó por su rendimiento y habilidades. En 2024, fue pieza clave del equipo Sub-20 en la Copa Metropolitano y la Supercopa Juvenil, donde avanzaron a octavos de final.

Diego León (Paraguay): una joya de Cerro Porteño

El lateral izquierdo jugó apenas un semestre y fue vendido al Manchester United. Foto: Emilio Bazán

El lateral izquierdo de 17 años debutó profesionalmente con Cerro Porteño en agosto de 2024 y rápidamente atrajo la atención del Manchester United, que adquirió su pase por cuatro millones de libras. León combina solidez defensiva con gran capacidad para proyectarse al ataque, algo que podría ser determinante para las aspiraciones de Paraguay en el torneo.

Con estos nombres como protagonistas, el Sudamericano Sub 20 promete ser un espectáculo imperdible. Las expectativas están puestas en ellos, quienes podrían ser las futuras estrellas del fútbol mundial.