Keylor Navas reveló por qué eligió a Newell's y habló de su charla con Messi: "Tuve alguna conversación con Leo"

El arquero costarricense Keylor Navas, uno de los fichajes más destacados del fútbol argentino en los últimos años, fue presentado oficialmente como jugador de Newell’s Old Boys. Durante su conferencia de prensa, el ex Real Madrid, PSG y multicampeón internacional explicó las razones que lo llevaron a Rosario y habló de la influencia de Lionel Messi en su decisión.

“Tomé la decisión de estar aquí es una gran parte por el presidente Ignacio Astore, que me dio confianza desde el primer momento. Tuvimos varias conversaciones en las cuales la transparencia y la honestidad con las que me habló me generó confianza y me hizo sentir muy tranquilo”, aseguró Navas, quien llega con 29 títulos en su carrera y el objetivo de dejar una huella en el club rojinegro.

La charla clave con Messi

El arquero de 38 años contó que mantuvo una conversación con Lionel Messi, su ex compañero en el PSG, antes de concretar su llegada. "Con Leo tuve alguna conversación. Le tengo un gran aprecio, tanto a él como a su familia, porque tenemos muy lindos recuerdos de cuando fuimos compañeros en París”, afirmó. Messi le habló sobre Rosario, el Kentucky Club de Campo —donde el arquero se hospedará junto a su familia— y el fervor del hincha leproso, aspectos que terminaron de convencer al costarricense.

El legado de las figuras

Keylor Navas llegó a Rosario con una idea clara del peso histórico y la trascendencia del club. “Conocía a Newell’s por los compañeros que tuve y por los grandes momentos que el club ha tenido a lo largo de su historia. Las figuras que pasaron por aquí dejaron un legado que lo hace conocido a nivel mundial”, afirmó el tico.

Además, destacó el impacto que tuvo su primera experiencia en el Coloso Marcelo Bielsa, donde fue testigo de la pasión de la hinchada leprosa: “Lo que vivimos ayer fue único, ese ambiente te pone los pelos de punta y te compromete a darlo todo en la cancha. Hay una afición que apoya fielmente en las buenas y en las malas. Eso te compromete como jugador a darlo todo para ganar los partidos”.

El arquero también subrayó la singularidad del fútbol argentino: “He tenido la dicha de estar en grandes lugares con aficiones importantes, pero cada lugar tiene algo único. Lo que vivimos ayer (por el jueves en el duelo ante Independiente Rivadavia) fue especial, como vive el fútbol nuestra hinchada es un plus que hay que disfrutar”.

Preparado para el debut

Luego de su primer entrenamiento en el Centro Jorge Griffa, el flamante arquero de Newell's respondió a la consulta de cuándo haría su estreno en el arco de la Lepra rosarina. De cara a su posible debut, el multicampeón con el Real Madrid se mostró confiado en su estado físico y mental para afrontar este nuevo desafío. “Seguí entrenando fuerte durante mi tiempo sin equipo y me siento en perfectas condiciones para jugar. Estoy feliz y con confianza”, aseguró.

Su presentación oficial podría darse este lunes, cuando Newell’s visite a Banfield en el estadio Florencio Sola. La experiencia del arquero costarricense será clave para el equipo de Mariano Soso en un partido que promete ser muy disputado en el Sur del Gran Buenos Aires.

Con un currículum envidiable y la ambición de seguir sumando capítulos a su exitosa carrera, Keylor Navas se prepara no sólo para asumir la responsabilidad de custodiar el arco de Newell’s, sino también convertirse en el referente de un grupo que tiene muchos jóvenes, un desafío que lo motiva tanto en lo profesional como en lo personal.