La sugerente frase de Gago que ilusionó a los hinchas de Boca con el sueño de Leandro Paredes: "Hay que tener..."

Boca Juniors arrancó con todo este 2025, se mostró como un equipo sólido en defensa y contundente en ataque que apunta a seguir creciendo. Tras el contundente 5-0 ante Argentino de Monte Maíz por la Copa Argentina, Fernando Gago fue consultado sobre lo que podría ser el gran golpe del mercado de pases: la llegada de Leandro Paredes.

Cuando se le consultó sobre el actual mediocampista de la Roma de Italia, Gago fue claro, pero también sembró esperanza: "Hasta el último día de mercado siempre van a haber posibilidades, hay que tener paciencia, esperar. Hablamos constantemente; todos los que vinieron conversaron con el presidente, con Raúl (Cascini), con el Chelo (Delgado). Son situaciones que pensamos para lo mejor del plantel y del club", expresó el DT dejando en claro que el sueño sigue vivo y que el trabajo de gestión para incorporar al exjugador del PSG está en marcha.

Los arqueros y la rotación que se viene

La situación en el arco también fue tema en la conferencia. Con Chiquito Romero en proceso de recuperación, Fernando Gago dejó en claro que habrá lugar para todos: "(Chiquito) Romero empieza su recuperación ahora, veremos el tiempo que le demanda, y luego será una competencia. Tenemos muchos partidos, hay uno que se juega un martes y después jugamos el viernes siguiente con viajes incluidos. Aunque jueguen bien un día, por carga de minutos al siguiente no jugarán, voy a necesitar a todos. Y les será más difícil a ustedes adivinar los equipos, les aviso ahora”, anticipó Pintita dejando entrever su intención de repartir minutos para llegar con piernas frescas a cada compromiso.

Agustín Marchesín, el arquero que llegó a Boca para ¿ser titular?

¿Un defensor más? La respuesta de Pintita

El mercado de pases aún no cierra, y Gago habló sobre la posibilidad de sumar un marcador central: "Hay variantes para jugar en esa posición, como Rodrigo Battaglia. Hasta que no cierre el libro de pases, hay situaciones de mercado que pasan hasta el último día, lo digo con experiencia como jugador y DT. Además, confío en los chicos que están", señaló dejando abierta la puerta para posibles incorporaciones de último momento.

El modelo de juego: la base de Boca 2025

En medio del análisis del debut, Gago destacó la importancia de sostener la identidad del equipo: "Queremos tener una idea de juego que se sostenga constantemente, independientemente de los nombres. Será clave el aspecto físico de los futbolistas”, dijo. Una declaración que muestra la prioridad del entrenador: que Boca tenga un estilo definido, más allá de quién esté en el campo.

Rey Domenech, el chico que promete

Uno de los grandes protagonistas de la goleada fue Camilo Rey Domenech, y Gago no ahorró elogios para el juvenil: "A Camilo lo sigo hace casi cinco años, desde que empecé a ser DT. Lo conozco bastante y sé de sus situaciones de lesión. Es un futbolista que siempre me sorprendió. Tiene una personalidad extraordinaria y condiciones para jugar al fútbol. Lo importante es que juegue con naturalidad, como si ya tuviera muchos partidos en Primera". El DT también marcó la importancia de la constancia y el aprendizaje para el crecimiento del juvenil: "Puede que no juegue más durante un mes porque es el proceso lógico de formación. Habrá muchos partidos y dependerá de él, de su constancia y profesionalismo. Pero tiene un potencial muy grande", afirmó Gago.

El chileno Palacios hizo su debut oficial con la camiseta de Boca moviéndose por todo el frente de ataque (FotoBaires).

Polifuncionalidad y variantes: Palacios como ejemplo

Otro jugador que destacó en el debut fue el chileno Carlos Palacios, y Gago valoró su capacidad para adaptarse a distintas posiciones: "Puede jugar de enganche, de extremo, más bajo... Tiene la capacidad de jugar en 3 o 4 posiciones, y el equipo se puede adaptar a esos cambios”. Este tipo de futbolistas son claves en la visión del entrenador para un Boca dinámico y flexible.

El Xeneize arrancó el año con una goleada, pero las palabras de su entrenador demostraron que el foco está en mucho más que un buen resultado: mantener la identidad, integrar a los juveniles y apostar por grandes objetivos. La temporada recién comienza y Gago parece tener claro hacia dónde va.