La importante sentencia de Gallardo sobre la pretemporada de Borja tras perder el puesto en River: "Estamos muy..."

Tras vencer en sus dos amistosos de preparación a la Universidad de Chile en Santiago de Chile (2-1) y a la Selección mexicana en el Monumental (2-0), el River de Marcelo Gallardo se alista para su debut en el torneo Apertura, que será este sábado a las 21:15 frente a Platense, en el Estadio Ciudad de Vicente López. Además, el Millonario está a punto de cerrar la incorporación de Lucas Esquivel, quien se convertiría en el octavo refuerzo de este impactante mercado de pases.

En los dos compromisos de preparación, el Muñeco les dio rodaje a los nuevos jugadores para evaluar su rendimiento y estado físico de cara al debut en la Liga. Sin embargo, una de las grandes figuras de ambos partidos fue Miguel Ángel Borja. El delantero colombiano anotó un gol en cada encuentro y se destacó como uno de los puntos más altos de la pretemporada del equipo de Núñez.

No obstante, hacia finales de 2024, Borja había perdido la titularidad tras la eliminación en la Libertadores y en ese entonces se especuló sobre su posible salida del club para fichar por el CSKA de Moscú. Sin embargo, el colombiano decidió quedarse y luchar por su lugar en el equipo titular. Tras su gran rendimiento en los primeros partidos de la temporada, Gallardo lo incluiría en el once inicial que visitará a Platense.

Gallardo habló sobre la pretemporada de Borja

En conferencia de prensa, el DT del Millonario elogió al delantero colombiano y destacó su excelente preparación física durante la pretemporada en San Martín de los Andes: "Estamos muy contentos con su preparación y con su voluntad de alcanzar su mejor versión. No solo con él, sino con el resto de los jugadores, aunque a Borja se lo evalúa principalmente por su rol de goleador, y cuando no marca goles se dice 'qué pasa que no hace goles'".

Luego añadió: "Si analizamos sus números y estadísticas, es un goleador. Pero también está el aspecto del juego en equipo, y en eso se evalúa al futbolista. Cuando tenés jugadores que quieren formar parte del equipo y aportar algo más allá de sus cualidades, es muy positivo. Borja está muy enfocado, y llegó mentalmente preparado para la pretemporada. Sabía que no bastaría con su calidad, por eso perdió su lugar en el equipo al final del año. Nadie tiene asegurado el puesto, salvo que haga méritos".

Finalmente, Gallardo subrayó que le gustaría ver al Borja de la pretemporada durante todo el año: "Esperemos que lo que vimos en San Martín de los Andes y en estos primeros partidos se repita a lo largo de la temporada. Sería fantástico, porque esas pequeñas marcas o referencias son esenciales para que todos tengamos el mismo compromiso con el equipo, sin dejar de lado las características individuales de cada jugador. Si Borja sigue aportando todo lo que ha mostrado, seguramente será fundamental para el equipo en el futuro", concluyó.