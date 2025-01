El tremendo elogio de Borja a los campeones del mundo que volvieron a River: “Cualquiera quiere jugar..."

El River de Marcelo Gallardo se presenta como uno de los grandes candidatos a conquistar el Torneo Apertura. No solo por el excelente mercado de pases que realizó, en el que incorporó a siete futbolistas de calidad: Gonzalo Tapia, Giuliano Galoppo, Matías Rojas, Enzo Pérez, Lucas Martínez Quarta, Gonzalo Montiel y Sebastián Driussi, sino también por su sólido desempeño en los dos amistosos disputados, donde mostró contundencia al vencer a la Universidad de Chile por 2-1 el pasado viernes y a la Selección mexicana por 2-0 este martes.

De este modo, el equipo del Muñeco llega en óptimas condiciones para su debut en el certamen local, que será este sábado a las 21:30 en el Estadio Ciudad de Vicente López contra Platense. Con vistas a este encuentro, el director técnico de River tendrá que decidir cuál será su alineación titular, ya que podría incluir a algunos de los nuevos refuerzos como Gonzalo Montiel o Lucas Martínez Quarta, quienes estuvieron presentes en el amistoso contra México, o bien optar por mantener la base del equipo que finalizó el torneo pasado.

El elogio de Miguel Ángel Borja a los campeones del mundo

Tras la victoria ante la selección mexicana, Miguel Ángel Borja, uno de los goleadores del cuadro de Núñez, se refirió al regreso de jugadores clave como Cachete y Martínez Quarta, y expresó su admiración por los futbolistas que fueron parte de la selección argentina campeona del mundo en el Mundial de Qatar 2022: “Es un orgullo para mí, cualquiera quiere jugar con estos campeones. Dios nos da la oportunidad de tenerlos como compañeros. Esperamos disfrutar de su presencia, aprovechar toda la experiencia que han adquirido y, con suerte, alcanzar los objetivos de este año”, comentó en diálogo con ESPN.

Además, Borja respondió al deseo de los hinchas de ganar la Copa Libertadores: "Lo que está claro es que queremos cumplir con las expectativas de la gente. Esto recién comienza, y lo que la gente espera de nosotros es muy claro. Vamos a hacer todo lo posible por regalarles ese triunfo", aseguró, dejando en claro el compromiso del plantel con el certamen internacional.

Finalmente, el Colibrí habló sobre su preparación durante la pretemporada y lo que le pide Gallardo en cada entrenamiento: “Creo que después de la pretemporada me siento muy bien. Este año cumpliré 32 años, y la clave es seguir adaptándome a lo que me pide el cuerpo técnico. Marcelo me ha solicitado que esté más ágil y dinámico, y eso es lo que intento trabajar día a día", concluyó.