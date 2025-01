La reflexión de un piloto de Fórmula 1 que fue una advertencia para Colapinto: “Si estás fuera más de un año…”

Franco Colapinto genera ilusión en Argentina y existen posibilidades de que ocupe el lugar de Jack Doohan en Alpine una vez comenzada la temporada de Fórmula 1, pero lo cierto es que el pilarense de 21 años empezará siendo piloto de reserva y su lugar en el Gran Circo no es una garantía; dependerá, de hecho, de la performance del australiano.

Por eso, mientras espera su momento detrás de Doohan y Pierre Gasly, la frase de un experimentado piloto de la Máxima como el finlandés Valtteri Bottas puede servirle como advertencia. Bottas, de 35 años, se quedó sin asiento en la Fórmula 1 después de doce temporadas y será piloto de reserva de Mercedes.

Bottas deja Sauber tras una temporada sin puntos. (Foto: archivo)

En ese contexto, en diálogo con Motorsport, mostró su frustración al saber que no continuaría en Kick Sauber (en 2025 los pilotos serán Gabriel Bortoleto y Nico Hülkenberg) y reflexionó: “Si estás fuera de la parrilla más de un año, empieza a doler y cada vez es más difícil volver”.

Claro está que la realidad del finlandés es distinta a la de Colapinto. Bottas condujo un auto de Fórmula 1 ininterrumpidamente desde 2012 y logró subcampeonatos en dos oportunidades con Mercedes (2019 y 2020) y su edad parece alejarlo de un posible regreso. El argentino, en cambio, solo ha corrido 9 carreras en la Máxima y tiene todo un futuro por delante.

Bottas será piloto de reserva de George Russell y el joven Andrea Kimi Antonelli, de 18 años; los elegidos por Toto Wolff para las Flechas de Plata esta temporada. Sin embargo, no pierde la ambición: “Sé que este deporte no es justo. Es un gran negocio y hay muchos factores en las decisiones de los pilotos. No me enfada ni nada por el estilo. Puede ocurrir. Nunca se sabe lo que puede pasar en este deporte. Y también está 2026, estoy preparado para seguir en este juego y encontrar la manera de volver”.