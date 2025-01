¡Claudio Paul Caniggia será el representante de un jugador de River!

Marcelo Gallardo ya piensa en el plantel que dispone en River para este 2025 y entre sus prioridades está claro que no está Ian Subiabre, un delantero de 18 años con experiencia en seleccionados juveniles y mucho potencial, pero que corre de atrás en consideración. De ahí el golpe de escena: Subiabre cambió de mánager y trabajará con Claudio Paul Caniggia.

A pocos días de que comenzara el Sudamericano Sub 20 en Venezuela (Subiabre es uno de los cinco futbolistas de River que fueron convocados por Diego Plcente), el nacido en Comodoro Rivadavia el 1 de enero de 2007 finalizó su vínculo con Hernán Berman y anunció a su nuevo representante.

El chico de 18 años piensa en nuevos horizontes. (Foto: Transfermarkt)

Se alió con alguien vinculado a su club, Cani, que pese a haber vestido la camiseta de Boca más tarde surgió en River, jugó tres años y fue campeón de la Copa Libertadores y de la Copa Intercontinental con la Banda. Caniggia disputó 57 partidos y convirtió 8 goles en Núñez.

Caniggia acaba de “lanzar” su carrera como mánager independiente y Subiabre vio en él la posibilidad de hallar contactos para, por qué no, conseguir propuestas del exterior. El joven no ve con malos ojos un traspaso, ya que seguramente no tendrá en River los minutos que pretende, pero tiene una edad en la que aprovechará todo tipo de rodaje.

La realidad del delantero es que tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2016 con River y una cláusula de rescisión de 30 millones de euros, por lo que su salida está lejos de estar garantizada. Pero el rol de Claudio Paul Caniggia, ahora, podría pasar a ser fundamental.