La decisión del Manchester United sobre el futuro de Alejandro Garnacho

El Manchester United volvió a ganar en la Premier League. Después de eliminar al Arsenal por penales en la FA Cup, los Red Devils vencieron 3-1 al Southampton en Old Trafford, gracias a una actuación estelar de Amad Diallo, quien marcó un hat-trick en los últimos 10 minutos y le dio los tres puntos al equipo dirigido por Rubén Amorim. En este partido, el entrenador portugués volvió a incluir a Alejandro Garnacho en el once titular. El Bichito tuvo dos claras oportunidades de gol que no logró concretar y que casi condenan a su equipo a sumar una nueva derrota.

En medio de los rumores que lo alejan del equipo inglés, tanto por su rendimiento como por el alivio financiero que supondría su salida, el diario británico Daily Mirror confirmó cuál es la postura del Manchester United respecto al futuro de Garnacho: “Fuentes del club aseguran que la especulación ha sido impulsada por los agentes y que es poco probable que el United considere ofertas por Garnacho este mes, a menos que llegue una propuesta excepcionalmente alta”, indicaron.

Garnacho saldría del United por 70 millones o más. (Foto: Archivo)

Hasta ahora, el Tottenham y el Napoli son los únicos equipos que han mostrado interés en fichar al campeón de la Copa América 2024 con la Scaloneta. Sin embargo, el United solo estaría dispuesto a dejarlo ir por una suma de 70 millones de euros o una oferta superior. Tanto los Spurs como los italianos están lejos de pagar esa cifra por Garnacho.

Sin embargo, se espera que el Napoli inicie pronto las negociaciones formales con los Red Devils, ya que, a pesar de la alta tasación, consideran que existe margen para llegar a un acuerdo. El agente del hispano-argentino ya ha sido contactado por la dirección deportiva del club napolitano, que estaría preparando una oferta de 50 millones de euros.

En su tiempo en el Manchester United, Garnacho ha disputado 116 partidos, con 23 goles y 14 asistencias, además de haber ganado dos títulos: la Copa de la Liga Inglesa y la FA Cup. Sin embargo, su rol en el equipo se ha reducido bajo la dirección de Rubén Amorim, y un reciente desacuerdo con el entrenador lo dejó fuera de un clásico. Esta situación ha llevado al atacante a figurar en la lista de transferibles del club. No obstante, el exentrenador del Sporting de Lisboa afirmó: “Garnacho está encontrando la mejor manera de adaptarse a este sistema. Está mejorando en los entrenamientos”.