La pésima noticia que dejó para Argentina el día de descanso en el Dakar

El descanso que significó el viernes en el desierto de Arabia Saudita se quebró por completo con el torbellino que generó Kevin Benavides. El piloto argentino colgó la toalla y tuvo que abandonar la competencia antes de dar inicio al sexto capítulo y es, sin dudas, un trago amargo para la legión nacional, que sufre una baja de un nombre fuerte, presente al margen.

"La inteligencia sobre la pasión. Es lo que me ayudó a decidir esto, pienso en el gran camino que recorrí para llegar y me auto probé a mi mismo que pude y puedo. Prefiero seguir el curso de mi recuperación y dejar de forzar mi brazo a niveles tan extremos. Si miro atrás, hace unos meses estaba peleando por mi vida, y hoy me di el gusto de correr medio Dakar y parar por decisión propia para conservarme", dijo el salteño en pleno Dakar.

El salteño dijo basta.

Luego de un difícil arranque, muy lejos de dar pelea en los primeros puestos de cada etapa y de la clasificación general, Benavides terminó de confirmar lo que venía macerando durante el arranque de la edición 2025 del Dakar. Su físico habló y tomó la decisión de dar un paso al costado.

"Superé una lesión axional difusa, quebradura de húmero y codo, lesión de nervio radial, y volveré a estar fuerte para manejar como a mi me gusta y poder pelear en lo más alto", cerró en su posteo de Instagram. Más allá del abandono, el piloto seguirá en tierras árabes junto a su equipo y su hermano Luciano, quien sigue en competencia.