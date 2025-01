Independiente no afloja en el mercado de pases: abrochó a su quinto refuerzo

Independiente está rompiendo el mercado de pases. El Rojo, que afrontará un exigente 2025 con la vuelta a la competición internacional (disputará la Copa Sudamericana tras siete años de ausencia), sumó a Pablo Galdames, Luciano Cabral, Nicolás Freire y Sebastián Váldez como sus nuevos refuerzos. Además, la dirigencia del club de Avellaneda ejerció la opción de compra de Kevin Lomónaco y repescó a Rodrigo Atencio.

Sin embargo, el club no se detuvo ahí y continúa buscando más refuerzos para fortalecer el plantel. En las últimas horas, el equipo dirigido por Julio Vaccari concretó la llegada de su quinto refuerzo. Se trata de Joaquín Blázquez, arquero proveniente de Talleres de Córdoba, quien competirá por el puesto con Rodrigo Rey. No obstante, será complicado arrebatarle la titularidad al ex Godoy Cruz, ya que fue uno de los cuatro futbolistas que disputó todos los partidos de la Liga Profesional 2024.

Joaquín Blázquez es nuevo jugador de Independiente.

La llegada de Blázquez responde a la salida de Diego Segovia y a la necesidad de Independiente de sumar un arquero que pueda cubrir el puesto en caso de que Rey sufra alguna lesión o se ausente por otro motivo. El club llegó a un acuerdo con Talleres por un préstamo de un año, sin cargo y con una opción de compra de 650 mil dólares por el 50% de la ficha del arquero.

Con tan solo 23 años, Blázquez ha pasado por varios equipos a lo largo de su carrera, y esta será su cuarta cesión. Debutó en el equipo B del Valencia en 2019 y, al año siguiente, tuvo su oportunidad en el arco de la T durante la Copa Diego Armando Maradona. Tras dos temporadas con escaso rodaje en el club cordobés, fue cedido al Stade Brest de Francia para la temporada 2022/23, donde tuvo el privilegio de jugar en la Ligue 1 y enfrentarse a figuras como Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar Jr. Tras su regreso de Francia, fue nuevamente cedido a Platense, donde estuvo un año, y finalmente regresó al Matador en julio de 2024.

Por su parte, Independiente no se retiró del mercado de pases y sigue en la búsqueda de un volante central (Rodrigo Fernández Cedrés es el principal objetivo y su incorporación está cerca), un lateral izquierdo (Fabrizio Angileri y Malcom Braida están en la lista de opciones) y un extremo izquierdo (continúan las negociaciones con Huracán por Walter Mazzanti).